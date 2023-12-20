DEVA Partisi Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, Kalıcı Yaz Saati Uygulamasını Eleştirdi

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, kalıcı yaz saati uygulamasının keyfi olarak devam ettirildiğini savunarak, "İktidarın inatlaşması, güneşin doğuşunu değiştirmiyor, sadece toplumun tüm katmanlarını mağdur ediyor. Sizin bu yaptığınıza kuru inat denir." dedi.

Rızvanoğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, kalıcı yaz saati uygulamasına devam edilmesini eleştirdi.

Toplumun geniş kesimlerinin kalıcı yaz saatinden vazgeçilmesini istediğini ifade eden Rızvanoğlu, bunun iktidarın keyfi bir uygulaması olduğunu savundu.

Kalıcı yaz saatinin gündelik hayatın ritmini bozduğunu, tüm dezavantajlı grupları mağdur ettiğini dile getiren Rızvanoğlu, "Milyonlarca insan güne karanlıkta başlıyor, çocuklar 'daha sabah olmadı' diye ağlaya ağlaya uykularından uyanıyor. Kadınlar karanlıkta korka korka işe gidiyor." diye konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın bu uygulamadan vazgeçmeyeceklerini açıkladığını anımsatan Rızvanoğlu, "İktidar adeta vatandaşıyla inatlaşıyor, feryatlarını duymuyor. İktidarın inatlaşması, güneşin doğuşunu değiştirmiyor, sadece toplumun tüm katmanlarını mağdur ediyor. Sizin bu yaptığınıza kuru inat denir." ifadelerini kullandı.

Rızvanoğlu, İstanbul'da sabah 8.30'da başlayan mesai için 6.30'da uyanılması gerektiğini belirterek, "İstanbul'un bir ucundan diğer ucuna toplu taşımıyla hiç yolculuk yaptınız mı diye sormak istiyorum ama hiç sanmıyorum. Kendileri vatandaştan kopalı çok oldu. Bu sorunları anlayabilmeniz için sizi İstanbul'da toplu taşımayla işe gitmeye davet ediyorum. İşte o zaman sorun var mı, anlayabilirsiniz." dedi.

Evrim Rızvanoğlu, kalıcı yaz saati uygulamasının dış ticaret ile havacılık sektörünü de olumsuz etkilediğini savundu.

Kalıcı yaz saatinin sonuçlarının geniş bir perspektifle değerlendirilmesini isteyen Rızvanoğlu, "Vatandaşıyla inatlaşarak insanların güvenliğini, sağlığını ve mutluluğunu hiçe sayan iktidara sarı kart gösteriyoruz" diyerek, elindeki sarı kartı gösterdi.