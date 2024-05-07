DEVA Partisi Milletvekili Mehmet Emin Ekmen: 20 Bin Öğretmen Ataması Hayal Kırıklığı - Son Dakika
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Politika

DEVA Partisi Milletvekili Mehmet Emin Ekmen: 20 Bin Öğretmen Ataması Hayal Kırıklığı

DEVA Partisi Milletvekili Mehmet Emin Ekmen: 20 Bin Öğretmen Ataması Hayal Kırıklığı

DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, öğretmen atama rakamlarının ihtiyaca cevap vermediğini belirterek hayal kırıklığına uğradığını söyledi. Ekmen, atama takviminin açıklanmasının ardından yapılan 20 bin atamanın yetersiz olduğunu ve en az 50 bin öğretmen ataması yapılması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, tasarruf kalemlerine öğretmen atamalarından başlanmaması gerektiğini ve mülakat sisteminin de sorunlu olduğunu vurguladı.

07.05.2024 17:32
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DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, öğretmen atama rakamlarına ilişkin, "20 bin öğretmen ataması, ihtiyaca cevap vermeyen komik bir rakamdır. Tam bir hayal kırıklığı ortaya çıkmıştır." dedi.

Ekmen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında en son öğretmen atamasının 2023 yılında yapıldığını, aradan bir yıldan fazla bir süre geçmesinden sonra atama takviminin açıklandığını kaydetti.

Kamuoyunda en az 50 bin öğretmen atanmasının beklendiğine işaret eden Ekmen, "Daha önce 68 bin öğretmen ihtiyacı olduğuna yönelik açıklama yapılmıştı. 68 bin öğretmen ihtiyacımız varken, bir yıldır hiçbir atama yapılmamışken şimdi 20 bin atama yapılmış olması büyük bir hayal kırıklığıdır. 20 bin rakamı ihtiyaca cevap vermeyen komik bir rakamdır." değerlendirmesinde bulundu.

Tasarruf kalemlerine öğretmen atamalarından başlamaması gerektiğini vurgulayan Ekmen, "Tasarruf yapılacak çok ciddi kalemler var. Her şeyden önce davetiyeli ihale sisteminin son bulması gerekiyor. Her türlü israf, gösteriş ve yolsuzluğu içeren adımların sonlandırılması gerekiyor. İşçi alacakları ile öğretmen maaşları bir tasarruf kalemi değil tam aksine ülkenin ekonomisini büyütecek çok önemli adımlardır. Bu atama çok yetersizdir. Ek atamalarla bu rakamın en az 50 bine tamamlanması gerekir." dedi.

Atama döneminde önemli sorunlardan birisinin de mülakat sistemi olduğunu dile getiren Ekmen, 60 bin kişinin mülakata davet edileceğini, onlarca komisyonun kurulacağını, mülakatların saatlerce süreceğini, komisyonlar arasındaki denge ve adaletin gözetilmesinin çok zor olacağını kaydetti.

"Cumartesi Annelerinin" Meclis'te kendilerini ziyaret ettiğini aktaran Ekmen, bu annelerin 2018 yılından beri Galatasaray Lisesi önündeki eylemlerinde bazı engellemelerle karşılaştıklarını kaydetti.

Bu engellemeler nedeniyle konunun Anayasa Mahkemesine taşındığını ve mahkemenin hak ihlali kararı verdiğini aktaran Ekmen, buna rağmen mağduriyetin tam olarak giderilmediğini, mağduriyetin tam olarak giderilmesi için adım atılması gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika DEVA Partisi Milletvekili Mehmet Emin Ekmen: 20 Bin Öğretmen Ataması Hayal Kırıklığı - Son Dakika

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