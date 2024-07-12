DEVA Partisi Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Diyanet İşleri Başkanlığından hac ücretlerinin düşürülmesini talep etti - Son Dakika
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Politika

DEVA Partisi Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Diyanet İşleri Başkanlığından hac ücretlerinin düşürülmesini talep etti

DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, hacı adaylarının yaşadığı sıkıntıları anlatarak, Diyanet İşleri Başkanlığından hac ücretlerinin diğer İslam ülkelerindeki seviyelere getirilmesini ve düzenleme yapılmasını talep etti. Ekmen ayrıca, hac vizesi olmayanların ibadetlerini yerine getirmede yaşadıkları sorunları ve yüksek maliyetleri de gündeme getirdi.

12.07.2024 16:59
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DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Diyanet İşleri Başkanlığından hac ücretleri konusunda düzenleme yapılmasını ve ücretlerin diğer İslam ülkelerindeki seviyelere getirilmesini talep etti.

Ekmen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, hacı adaylarının yaşadıkları sıkıntıları anlattı.

Suudi Arabistan makamlarınca hac vazifesini yerine getirmek için her yıl ülkelere belli bir kontenjan ayrıldığını anımsatan Ekmen, Türkiye'nin de bu kontenjan dahilinde hac organizasyonunu yerine getirdiğini söyledi.

Hac vizesi için yıllarca bekleyen hacı adaylarının bulunduğunu ve bu kişilerin vize çıkmayınca farklı yollarla hacca gittiğini ancak vizeleri olmadığı için bazı sorunlarla karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Ekmen, Kurban Bayramı'na bir hafta kala kendilerinden bu konuda yardım isteyen hacı adaylarının bulunduğunu anlattı.

Ekmen, hac vizesi olmadığı halde turizm, ticari ve umre vizeleriyle bazı Türk vatandaşlarının Suudi Arabistan'a girişlerinde herhangi bir engellemeye tabi tutulmadığını ifade etti. Erkmen, "Türkiye'den çıkışını engelleyebilirdiniz ama engellemediniz. Suudi Arabistan'a girişini de engellemediniz. Bunun belli bir takvime göre yönetilmesi mümkündü. Bu durum geliştiyse o zaman da Mekke'de Kabe'yi tavaf etmesine ve Arafat'a çıkmasına izin vermek hatta yardımcı olmak lazım." dedi.

Hac vizesi olmayanların ibadetlerini yerine getirmede, konaklamada ve sağlık hizmetlerinde sorunlar yaşandığını anlatan Ekmen, Diyanet İşleri Başkanlığının bütün camilerde Cuma namazlarında hac vizesi olmadan hac görevini yerine getirmede yaşanabilecekleri anlatması konusunda çağrıda bulundu.

Ekmen, ayrıca Türk hacılarını diğer İslam ülkelerine göre yüksek maliyetlerle hac görevini yerine getirmeye çalıştığını belirterek, Diyanet İşleri Başkanlığından bu konuda bir düzenleme yapmasını ve ücretlerin diğer İslam ülkelerindeki seviyelere getirilmesini talep etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika DEVA Partisi Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Diyanet İşleri Başkanlığından hac ücretlerinin düşürülmesini talep etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: DEVA Partisi Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Diyanet İşleri Başkanlığından hac ücretlerinin düşürülmesini talep etti - Son Dakika
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