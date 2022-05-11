DEVA Partisi'nin Gaziantep mitingi yasaklandı - Son Dakika
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DEVA Partisi'nin Gaziantep mitingi yasaklandı

11.05.2022 15:51
DEVA Partisi'nin Gaziantep mitingi yasaklandı

DEVA Partisi, Gaziantep'te 21 Mayıs tarihinde yapılması planlanan mitinge yasak getirildiğini açıkladı.

DEVA Partisi, Gaziantep'te yapmayı planladıkları mitingin valilik tarafından önce "uygun" bulunduğunu sonra da, kararın değiştirilerek "uygun değil" kararıyla engellendiğini duyurdu.

DEVA Partisi'nin Gaziantep mitingi yasaklandı

DEVA Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Ali Babacan "Gaziantep'teki mitingimizi, Demokrasi Meydanı'nda yapmak için Valilik'ten talepte bulunuyoruz. 29 Nisan'da Vali 'Uygun' notunu düşüyor. Arkadaşlar Antep'e duyuruyor. Ses getiriyor. 2 Mayıs'ta 'Uygun'un yanına 'değil' eklemişler. Kimden ne telefon aldınız?" diye sordu.

"YÜZÜME SÖYLEYİN"

DEVA Partisi'nin Gaziantep mitingi yasaklandı
DEVA Partisi'nin Gaziantep mitingi yasaklandı

Ali Babacan, sözlerine "Beştepe'ye sesleniyorum. Boşuna valilere baskı yapmakla uğraşmayın. Ben buradayım. Ne istiyorsanız yüzüme söyleyin" şeklinde devam etti.

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Deva Partisi, Ali Babacan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika DEVA Partisi'nin Gaziantep mitingi yasaklandı - Son Dakika


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