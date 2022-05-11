DEVA Partisi'nin Gaziantep mitingi yasaklandı - Son Dakika

DEVA Partisi, Gaziantep'te yapmayı planladıkları mitingin valilik tarafından önce "uygun" bulunduğunu sonra da, kararın değiştirilerek "uygun değil" kararıyla engellendiğini duyurdu.

DEVA Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Ali Babacan "Gaziantep'teki mitingimizi, Demokrasi Meydanı'nda yapmak için Valilik'ten talepte bulunuyoruz. 29 Nisan'da Vali 'Uygun' notunu düşüyor. Arkadaşlar Antep'e duyuruyor. Ses getiriyor. 2 Mayıs'ta 'Uygun'un yanına 'değil' eklemişler. Kimden ne telefon aldınız?" diye sordu.

"YÜZÜME SÖYLEYİN"

Ali Babacan, sözlerine "Beştepe'ye sesleniyorum. Boşuna valilere baskı yapmakla uğraşmayın. Ben buradayım. Ne istiyorsanız yüzüme söyleyin" şeklinde devam etti.