DEVA ve DEM Parti’den Kayyum Eleştirisi

Politika

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.

DEVA Partisi genel merkezindeki ziyaretin ardından Babacan ve Bakırhan, ortak basın açıklaması yaptı.

Görüşmede, "kayyum atamaları" ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bazı konulara ilişkin yaklaşımını ele aldıklarını belirten Babacan, parti programlarında "kayyum atamaları" konusunda net bir duruş ortaya koyduklarını söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde, partiler arasında bir sürecin işlediğini belirten Ali Babacan, şunları ifade etti:

"Türkiye'nin kadim sorunları var. Bu kadim sorunların çözümüyle alakalı yüzde 5, yüzde 10 ihtimal dahi görsek, bir ihtimal kırıntısı dahi görsek biz bu konuyla ilgileniriz. Çözümle ilgili niyetin, çözümle ilgili gayretin yanında ve arkasında oluruz."

Ev sahipliği ve ilgilerinden dolayı Babacan ve partililere teşekkür eden Bakırhan da şunları kaydetti:

"Başta bölgede denendi, şimdi de İstanbul'da CHP'nin kent uzlaşısıyla seçilen Esenyurt Belediyesine kayyum atandı. Buna karşı muhalefetin bu tutumunu devam ettirmesi gerektiğini belirtiyoruz. Bu konuda idare mahkemesine başvuruda bulunduk. Umarım mahkeme tarihi bir sorumlulukla karşı karşıya olduğu bilinciyle hareket eder, pozitif bir sonuç ortaya çıkar."