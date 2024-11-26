Devlet Bahçeli İmralı çıkışı sonrası yeni hamleyi AK Parti\'den bekliyor

Politika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik "Örgütü lağvet, TBMM'de DEM Parti grubunda konuş" sözleri ile başlayan sürece ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Son olarak geçtiğimiz haftalarda Devlet Bahçeli ile görüşen eski milletvekili Ufuk Uras, görüşmeye ilişkin yaptığı yeni açıklamalarda dikkat çeken ifadeler kullandı.

BAHÇELİ TOPU AK PARTİ'YE ATTI

T24 yazarı Tolga Şardan'a konuşan Uras, Bahçeli'nin yeni hamleyi AK Parti'den beklediğini söyledi. "Ben 'Bu konuda her türlü katkı sunmaya hazırız' derken, o da kendi serüvenini anlattı" diyen Uras, "'1 Ekim'de Sayın Erdoğan bu meseleyi, yani 'Türk-Kürt kardeşliği meselesi nasıl formüle edilirse, küresel güçlere bırakmayalım, kendimiz ele alalım' dedi ama nasıl formüle edelim konusunu kendime sordum' dedi. Bahçeli, 'İlk adım olarak DEM grubunda el sıktım, bir vefat varmış, taziye dileklerinde bulundum' dedi. 'Ama bizim 50 milletvekilimiz var, AK Parti çoğunlukta, bundan sonrası onların adım atması gerekiyor' dedi, özeti bu" ifadelerini kullandı.