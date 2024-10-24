Devlet Kürt Sorunu İçin Hazır mı? - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Devlet Kürt Sorunu İçin Hazır mı?

Devlet Kürt Sorunu İçin Hazır mı?

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Öcalan ile devletin diyaloga hazır olup olmadığını sorguladı.

24.10.2024 17:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "İmralı hazır, Öcalan hazır; peki devlet hazır mı? DEM Parti olarak buradan soruyoruz? Siyaset hazır, demokratik siyaset, Öcalan da hazır. Bu koşulları oluşturmaya, tecridi ortadan kaldırmaya, Kürt meselesinin demokratik çözümü için hukuki ve siyasi zemini oluşturmaya devlet hazır mı?" dedi.

DEM Parti Sözcüsü ve Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, partisinin resmi makamları dışında yapılan değerlendirmelerin bağlayıcı olmadığını belirtti. Kürt sorununun çözümü için esas muhatabın PKK elebaşı Abdullah Öcalan olduğunu söyleyen Doğan, "Tecrit uygulandığı, görüşmeler gerçekleşmediği için de bu ağır sorunlar giderek daha da ağırlaşıyor. Tüm bu sorunlara ilişkin ön açıcı fikirlere, projelere sahip birinden bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.

'SIRA BU ÇAĞRIYI YAPAN VE DESTEKLEYENLERDE'

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın, yeğeni olan DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan ile görüştürülmesini değerlendiren Doğan, "Bu görüşme sonrasında Ömer Öcalan'ın sosyal medya hesabında paylaştığı bilgiyi burada yeniden paylaşmak isterim. Diyor ki; 'Tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim.' 3 satır gibi görünen, 3 cümle gibi görünen bu mesaj, kendi içerisinde pek çok mesajı barındırıyor. 1'incisi tecridin devam ettiğini bizatihi kendisi ifade ediyor. 2'ncisi, koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi bir zemine çekecek teorik ve pratik gücü olduğunu söylüyor. Yani, İmralı hazır, Öcalan hazır, peki devlet hazır mı? DEM Parti olarak buradan soruyoruz? Siyaset hazır, demokratik siyaset, Öcalan da hazır. Bu koşulları oluşturmaya, tecridi ortadan kaldırmaya, Kürt meselesinin demokratik çözümü için hukuki ve siyasi zemini oluşturmaya devlet hazır mı? Sıra bu çağrıyı yapanlar ve bu çağrıyı destekleyenlerde. Söz söylendi bir kere, artık bu sözü hayata geçirme zamanı. Ötelenemez, ertelenemez, geciktirilemez bir söz söylendi. Söylenen sözün kritik olduğunu, önemli olduğunu biliyoruz, görüyoruz ve duyuyoruz" diye konuştu.

Doğan, Öcalan'ın sağlığı ile ilgili haberlerin, spekülasyondan ibaret olduğunu söyledi ve partisinin kamuoyundan gizlediği bir bilgi olmadığını vurguladı.

Kaynak: DHA

Basın Toplantısı, Ayşegül Doğan, DEM Parti, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Devlet Kürt Sorunu İçin Hazır mı? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam İstanbul Atatürk Havalimanı’nda güvenlik toplantısı yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam İstanbul Atatürk Havalimanı'nda güvenlik toplantısı yapacak
17:17 TUSAŞ şehitleri son yolculuğuna uğurlandı TUSAŞ şehitleri son yolculuğuna uğurlandı
16:51 Öğretmen Banu Kaya 3. Kez Hakim Karşısında Öğretmen Banu Kaya 3. Kez Hakim Karşısında
15:31 Bahçeli’nin çıkışı sonrası DEM Parti’den yeni açıklama: İmralı hazır, Öcalan hazır Bahçeli'nin çıkışı sonrası DEM Parti'den yeni açıklama: İmralı hazır, Öcalan hazır
14:36 TUSAŞ’a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu
09:19 Oktay Kaynarca’dan TUSAŞ’a yapılan hain saldırı sonrası dikkat çeken sözler Oktay Kaynarca'dan TUSAŞ'a yapılan hain saldırı sonrası dikkat çeken sözler
08:53 Ömer Öcalan İmralı’da Abdullah Öcalan ile görüştü İşte ilk sözleri Ömer Öcalan İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüştü! İşte ilk sözleri
07:20 Kerem Aktürkoğlu’nun golü Benfica’ya yetmedi Kerem Aktürkoğlu'nun golü Benfica'ya yetmedi
06:46 Bütün dünya TUSAŞ’a yapılan terör saldırısını kınadı Bütün dünya TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını kınadı
01:33 Köleli, kırbaçlı müstehcen partiye baskında skandal görüntüler Köleli, kırbaçlı müstehcen partiye baskında skandal görüntüler
01:11 Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu TUSAŞ’ta şehit olan taksicinin babasının sözleri kahretti Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu! TUSAŞ'ta şehit olan taksicinin babasının sözleri kahretti
00:49 TUSAŞ’a yapılan terör saldırısı karşılıksız kalmadı: 32 hedef imha edildi TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı karşılıksız kalmadı: 32 hedef imha edildi
00:01 Irak ve Suriye’nin kuzeyine hava harekatı Terör hedefleri yerle bir edildi Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı! Terör hedefleri yerle bir edildi
23:35 Mauro Icardi, adım adım rekora koşuyor Mauro Icardi, adım adım rekora koşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2024 18:51:00. #1.11#
SON DAKİKA: Devlet Kürt Sorunu İçin Hazır mı? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.