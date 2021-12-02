Üye Girişi
Dijital Mecralar Komisyonu toplandı - Son Dakika

Dijital Mecralar Komisyonu toplandı

02.12.2021 14:30
Dijital Mecralar Komisyonu toplandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dijital Mecralar Komisyonu, Google yetkililerini dinledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dijital Mecralar Komisyonu, Google yetkililerini dinledi.

Google yetkilileri, TBMM Dijital Mecralar Komisyonunda milletvekillerine şirketin politikaları hakkında bilgi verdi. Google Reklamcılık ve Pazarlama Şirketi Kamu Politikaları ve Hükümet İlişkileri yetkilisi Erkan Kaptan, dünya nüfusunun yarısından fazlasının çevrim içi olduğuna işaret ederek, "Google felsefesiyle ürün ve hizmetlerimizin dünyaya fayda sağlaması için çalışıyoruz. Bu bağlamda bize güvenen ve hizmetlerimizi kullanan insanlara karşı sorumluluklarımızı biliyor ve ciddiye alıyoruz. Geliştirdiğimiz teknolojilerin sorumluluğunun bilinciyle şunu söyleyebiliriz; başarımız ürünlerimizi tercih eden insanların bize olan güveniyle doğru orantılı. İnsanların güveni yaptığımız her şeyin temelidir ve bu güven üç şeye dayanır. Birincisi insanların yüksek kaliteli bilgiye ulaşımını sağlamak, ikincisi insanların mahremiyetini korumak ve insanlarımızı çevrim içinde güvenli olarak tutmak. Herhangi bir konuda kaliteli bilgi sunmak en temel işimiz ve işimizi herkes için yapmazsak eksik yapmış oluruz" ifadelerini kullandı.

Google Reklamcılık ve Pazarlama Limited Şirketi Kamu Politikaları ve Hükümet İlişkileri Müdürü Zeynep Güven ise, Türkiye için özel tasarlanan 7 aylık Oyun ve Uygulama Akademisi'nin dün 76 ilden 200'den fazla üniversiteden 2 bin bursiyer ile başladığını ifade etti. Güven, Google'nın adeta internetin haritası olduğunu söyleyerek, 200'ü aşkın ülkede kullanıldığını aktardı. Güven, "Google arama motoru açık interneti kullanmaktadır. Arama motorunun ekonomiye katkısı yadsınamaz. Küçük büyük işletmeleri müşterilerine ulaştırarak, başarılı olmalarına vesile olur" şeklinde konuştu. - ANKARA

Dijital Mecralar Komisyonu, Google, Kamu, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Dijital Mecralar Komisyonu toplandı - Son Dakika


Son Dakika

Erdoğan'ın faizle mücadelesine Tanju Özcan'dan destek: En yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım 15:30 Erdoğan'ın faizle mücadelesine Tanju Özcan'dan destek: En yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım Adı 15:25 Adı "katil kuyruk"! 74 milyon yıl önce yaşayan dinozoru Şilili bilim adamları ortaya çıkardı! Sağlık sendikaları iş bırakıyor: Tüm illerde eylem kararı 15:22 Sağlık sendikaları iş bırakıyor: Tüm illerde eylem kararı Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli 14:19 Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli Babasını öldüren gencin ifadesi ortaya çıktı: Kendimi korumak için yaptım! 13:02 Babasını öldüren gencin ifadesi ortaya çıktı: Kendimi korumak için yaptım! Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi 12:54 Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi
İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı 12:03 İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi? 11:56 Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi?

Son Dakika Haberleri
15:30 "Ben tek siz hepiniz!" En genç kötü adam durdurulabilecek mi?
15:29 Erdoğan'ın faizle mücadelesine Tanju Özcan'dan destek: En yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım
15:24 Beşiktaş, Ukrayna Ligi'nde top koşturan 1,89'luk golcünün peşinde: Artem Dovbyk
15:23 Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak!
15:21 Sağlık sendikaları iş bırakıyor: Tüm illerde eylem kararı
15:15 Söylentiler korkutucu! Rusya, evlerden gelen gizemli mor ışıkların peşine düştü
15:11 Son Dakika: Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM'de yemin etti
15:02 Ahmet Ağaoğlu: Bir Yunan alıyoruz
15:01 Ailelerin tuttuğu nöbet etkili oldu! SMA Bilim Kurulu toplanacak
14:42 İGDAŞ Genel Müdürü doğal gaz faturasını düşürmenin yöntemlerini anlattı
"Ben tek siz hepiniz!" En genç kötü adam durdurulabilecek mi? "Ben tek siz hepiniz!" En genç kötü adam durdurulabilecek mi?         
15:31
Beşiktaş, Ukrayna Ligi'nde top koşturan 1,89'luk golcünün peşinde: Artem Dovbyk Beşiktaş, Ukrayna Ligi'nde top koşturan 1,89'luk golcünün peşinde: Artem Dovbyk         
15:25
Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak! Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak!         
15:23
Söylentiler korkutucu! Rusya, evlerden gelen gizemli mor ışıkların peşine düştü Söylentiler korkutucu! Rusya, evlerden gelen gizemli mor ışıkların peşine düştü         
15:15
Müge Anlı'da incelenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı Müge Anlı'da incelenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı         
13:44
Merkez Bankası ne kadar dolar sattı? Merkez Bankası ne kadar dolar sattı?         
12:58
Profesör Taşova'dan Omicron varyantı ile ilgili konuştu: Hızla yayılacak ve aşısızları daha çok etkileyecek! Profesör Taşova'dan Omicron varyantı ile ilgili konuştu: Hızla yayılacak ve aşısızları daha çok etkileyecek!         
12:05
"İntihar etti" dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok! Elif Sinan'a ne oldu? "İntihar etti" dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok! Elif Sinan'a ne oldu?         
12:03
Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek         
11:51
Anne at telef olan yavrusunun başından ayrılmadı! Kazaya şahit olan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı Anne at telef olan yavrusunun başından ayrılmadı! Kazaya şahit olan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı         
11:19
Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum         
10:39
Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki! Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki!         
10:19
Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü         
09:38
MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi         
08:56
Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar         
08:52
Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor         
18:55
Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız         
18:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2021 15:36:54. #1.13#
SON DAKİKA: Dijital Mecralar Komisyonu toplandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement