Dijital Medya ve Dezenformasyon Tehditleri - Son Dakika
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Dijital Medya ve Dezenformasyon Tehditleri

Dijital Medya ve Dezenformasyon Tehditleri
23.05.2025 19:21
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İletişim Başkanı Altun, dijital medya ve yapay zekanın dezenformasyonu artırdığına dikkat çekti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Günümüzde dijital medya ve sosyal medya mecraları, dezenformasyonu katbekat artıran bir gelişme. Bunun yanında, yapay zeka teknolojileri ise dezenformasyonu daha da büyütüyor. Özellikle yeni medya teknolojileri ve sosyal medya platformlarıyla birlikte karşımıza çok ciddi bir tehdit çıkıyor" dedi.

Üsküdar'da bulunan Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 'Gelecek İçin Eğitim Tasarımı Sempozyumu: Aile Yılında Eğitim Tasarımı Sempozyumu' düzenlendi. Sempozyuma Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ile okul öğrencileri ve öğretmenleri katıldı.

İstiklal Marşı ve Kur'an tilavetinin ardından katılımcılar kürsüde konuşmalarını gerçekleştirdi.

"2100 yılında yani 75 yıl sonra Türkiye'nin nüfusu ya 50 milyon olacak yada 100 milyon olacak"

İlim Yayma Cemiyeti Mütevelli Heyet Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, "Türkiye'nin nüfus yapısıyla ilgili olarak dikkat etmemiz gereken çok önemli bir nokta var. 2002'den 2025'e kadar, AK Parti iktidarları ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde birçok alanda istatistiklere baktığınızda gerçekten etkileyici gelişmeler görüyorsunuz. Örneğin, milli gelir 5 kat artmış, ihracat 10 kat artmış gibi başarılar söz konusu. Ancak doğurganlık oranı, yani doğurganlık çağında olan bir kadının ortalama kaç çocuk sahibi olduğu 2001 yılında rakam 2,38, 2024 yılı sonunda ise 1,48. Bu yaklaşık yüzde 40'lık bir düşüş anlamına geliyor. Üstelik bu gerilemenin büyük bölümü son 10-12 yılda gerçekleşti. 2001 ile 2011-2012 yılları arasında görece daha dengeli bir seyir varken, 2012'den sonra doğurganlık oranı çok hızlı bir şekilde düştü. Benim Dünya Bankası'nda çalıştığım dönemde bu tür istatistiklere sıkça bakardık. Bu kadar hızlı doğurganlık oranının düştüğü başka bir ülke olduğunu sanmıyorum. Gerçekten olağanüstü bir durumla karşı karşıyayız. Bunu anlamamız, analiz etmemiz ve çözüm üretmemiz gerekiyor. 2100 yılında yani 75 yıl sonra Türkiye'nin nüfusu ya 50 milyon olacak ya da 100 milyon olacak. Ancak bu süreci tersine çevirebilir, doğurganlık oranını tekrar 2,20 - 2,30 seviyelerine çıkarabilirsek, o zaman 2100 yılında Türkiye'nin nüfusu 100 milyon civarında olabilir. Böylece hem kendini yenileyen hem de genç nüfusu canlı kalan bir ülke olarak güçlü yapısını sürdürebilir. Eğer Türkiye'nin gelecekte de güçlü bir ülke olmasını istiyorsak, nüfus konusunu çok ciddiye almalıyız" diye konuştu.

"Günümüzde dijital medya ve sosyal medya mecraları, dezenformasyonu katbekat artıran bir gelişme"

İletişim Başkanı Altun da, "Bir dönem kitle iletişim araçları ve konvansiyonel medya üzerinden dezenformasyon süreci yürütülüyordu. Bugün ise bu süreç, dijital medya aracılığıyla yürütülüyor. Günümüzde dijital medya ve sosyal medya mecraları, dezenformasyonu katbekat artıran bir gelişme. Bunun yanında, yapay zeka teknolojileri ise dezenformasyonu daha da büyütüyor. Özellikle yeni medya teknolojileri ve sosyal medya platformlarıyla birlikte karşımıza çok ciddi bir tehdit çıkıyor. Artık algoritmalar, sosyal medyada kullanıcıları yönlendiren adeta dijital balonlar. Algoritmalar üzerinden bizler neyle muhatap olacağımızı görüyoruz. Bizi hedef alan, bize yöneltilmiş olan mesajlara karşı çok dikkatli ve uyanık olmak zorundayız. Bizim önümüze konan gerçek, hakikat değil. Bizim önümüze konan imal edilmiş medyatik bir gerçek. Sosyal medya şirketlerinin her biri, arkasında ideolojisi olan, gücü olan, parasını, siyasi nüfuzunu daha da artırmak isteyen aktörlerdendir. Bu aktörler aynı zamanda bize dair fikir sahibi, ülkemize dair fikir sahibi, ülkenin yönetimine dair fikir sahibi. Türkiye'nin bu anlamda durduğu yerden de gittiği yoldan da bağımsızlığından da şikayetçi olan unsurlar. Dolayısıyla bunların dezenformasyon kampanyalarına karşı mutlaka uyanık olmak zorundayız" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ise, "Savunma sanayimiz, son 20 yılda yapılan yatırımların, ortaya konan vizyonun ve bu alana duyulan güvenin bir sonucu olarak her yıl üzerine koyarak büyüyor. Bugün Türkiye, dünyada 11. konuma gelmiş savunma ihracatçısı bir ülke durumunda. Yaklaşık 100 bin kişiye istihdam sağlayan ve bin 100'ün üzerinde projesiyle dünyada hakikaten izlenen, takip edilen ve rol model olarak alınan bir konuma gelindi" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Fahrettin Altun, Dezenformasyon, Yapay Zeka, Teknoloji, Politika, Eğitim, Medya, Son Dakika

Son Dakika Politika Dijital Medya ve Dezenformasyon Tehditleri - Son Dakika

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