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Dilan ve Engin Polat çiftine yapılan operasyonda 2 şüpheli daha tutuklandı - Son Dakika

Dilan ve Engin Polat çiftine yapılan operasyonda 2 şüpheli daha tutuklandı

Son Güncelleme: 06.11.2023 16:44

Kara para aklama, belgede sahtecilik, suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak ve vergi kanununa muhalefet suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında Dilan ve Engin Polat çiftine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden Mustafa Özalp ve Uğurcan Ayyıldız tutuklandı. Tutuklanan şüpheli Uğurcan Ayyıldız hakimliğe sevk edilirken yakınlarına doğru 'Çocuklarıma iyi bakın' dedi.

Dilan ve Engin Polat çiftine yapılan operasyonda adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden Mustafa Özalp ve Uğurcan Ayyıldız tutuklandı. Tutuklanan şüpheli Uğurcan Ayyıldız hakimliğe sevk edilirken yakınlarına doğru "Çocuklarıma iyi bakın" dedi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Kara para aklama, belgede sahtecilik, suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak ve vergi kanununa muhalefet suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında Dilan ve Engin Polat çiftine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan, emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheliden 5'i bu sabah adliyeye sevk edildi. Sevk edilen şüpheliler arasında Ankara'da Polat çiftine ait 1 milyon 800 bin lirayı kaçırmaya çalışan Mustafa Özalp ile kız arkadaşı Kübra Doğan'ın da olduğu öğrenildi. Operasyonun ilk gününde gözaltına alınan ve Dilan Polat'ın asistanı olarak bilinen Dilara Ülger ise ifadesinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Özalp ve Doğan'la birlikte Uğurcan Ayyıldız, Gözde Bilgiç ve İsmail Bilgiç adliyeye sevk edildi.

Dilan ve Engin Polat çiftine yapılan operasyonda 2 şüpheli tutuklandı

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılık ifadelerinin ardından Mustafa Özalp ve Uğurcan Ayyıldız tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliği Mustafa Özalp'in 'Mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek', 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'Vergi usul kanuna muhalefet' ve 'Yasadışı bahis' suçlarından, Uğurcan Ayyıldız'ın ise, 'Mal varlığı değerlerinin gayrimeştu kaynağını gizlemek', 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' ve 'Vergi usül kanuna muhalefet' suçlarından tutuklanmasına karar verdi. Diğer şüpheliler Gözde Bilgiç, İsmail Bilgiç ve Kübra Doğan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dilan ve Engin Polat çiftine yapılan operasyonda 2 şüpheli tutuklandı

"ÇOCUKLARIMA İYİ BAKIN"

Tutuklanan şüpheli Uğurcan Ayyıldız hakimliğe sevk edilirken yakınlarına dönerek "Çocuklarıma iyi bakın" dedi.

Dilan ve Engin Polat çiftine yapılan operasyonda 2 şüpheli tutuklandı

DİLAN VE ENGİN POLAT TUTUKLANMIŞTI

Tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 16 şüpheliden aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Sezgin Polat, çiftin avukatı Ahmet Gün, Can Doğu'nun da olduğu 12 şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmişti.

Öte yandan 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Dilan ve Engin Polat çiftine yapılan operasyonda 2 şüpheli tutuklandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Dilan ve Engin Polat çiftine yapılan operasyonda 2 şüpheli daha tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dilan ve Engin Polat çiftine yapılan operasyonda 2 şüpheli daha tutuklandı - Son Dakika
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