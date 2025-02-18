Dinç'ten Araç Muayene Ücreti Talebi

Politika

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, "Araç muayene ücreti makul bir seviyeye çekilsin ve fiyat farkı alınmasın." dedi.

Dinç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, açılan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın bölgeye ciddi anlamda katkı sunduğunu söyledi.

Mersin'den havalimanına ulaşım için ödenen 300 liranın çok yüksek olduğunu belirten Dinç, bu konuda düzenleme yapılmasını, ücretin makul seviyeye düşürülmesini istedi.

Diyarbakırlı vatandaşlarla bir araya geldiklerini ve sorunlarını dinlediklerini ifade eden Dinç, kentteki vatandaşların Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) randevu alamadığını öne sürdü. Bu sorunun nedeninin Diyarbakır'da yapımı süren şehir hastanesinin tamamlanmaması olduğunu savunan Dinç, şehir hastanesinin yapımının bir an önce tamamlanmasını talep etti.

Araç muayene ücretleriyle ilgili sıkıntıların olduğunu dile getiren Dinç, 2 bin 621 liralık araç muayene ücretinin yüksek olduğunu, kredi kartıyla yapılan işlemlerde fark ücreti alındığını kaydetti. Dinç, "Araç muayene ücreti makul bir seviyeye çekilsin ve fiyat farkı alınmasın." dedi.