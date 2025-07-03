Dini Değerlere Hakaret Suç Sayılacak

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, dini değerlere ve şahsiyetlere yönelik hakaret ve saldırıların müstakil bir suç sayılması ve bu suça yönelik cezaların artırılması için TBMM Başkanlığına kanun teklifi verdiklerini bildirdi.

Dinç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "dini değerlere saldırılar ve dini şahsiyetlere hakaretlerin her geçen gün arttığını" savunarak, bu konuda bir kanun teklifi hazırladıklarını belirtti.

"Dini değerlere ve şahsiyetlere saldırı ve hakaretlere karşı yasal düzenlemenin şart olduğunu" dile getiren Dinç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dini değerlere hakaretin müstakil bir suç olarak düzenlenmesi ve bu tür fiillere karşı caydırıcı cezalar verilmesine dair TBMM'ye sunduğumuz kanun teklifimiz, hem bireylerin inanç özgürlüğünü güvence altına almayı hem de toplumsal huzuru ve kamu düzenini korumayı amaçlamaktadır. Türk Ceza Kanunu'nda, dini değerlere ve şahsiyetlere hakaret eden, aşağılayan veya söven her söylem suç sayılacak. Farklı maddelerde yer alan düzenlemeler de birleştirilerek müstakil bir kanun oluşturulacak. Hakaret suçu için öngörülen yaptırımlar caydırıcı hale gelecektir. Ceza Muhakemeleri Kanunu'nda yapılacak düzenlemeyle de bu suçlar için yapılan soruşturmalar daha hızlı yürütülecektir."

Dinç, Meclis'te temsil edilen tüm partilerden kanun tekliflerine destek beklediklerini kaydetti.