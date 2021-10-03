Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 6. Yuntdağı Yağlı Güreşleri'ni izledi - Son Dakika

Tribündeki güreşseverlerle fotoğraf da çektiren Bakan Çavuşoğlu, çeyrek final müsabakalarının tamamlanmasının ardından alandan ayrıldı.

Çavuşoğlu, başpehlivan çeyrek final müsabakalarını takip etti.

Kentteki programı kapsamında organizasyonun düzenlendiği Yuntdağı Ortaköy Mesire Alanı'na gelen Çavuşoğlu, burada güreşseverleri ve pehlivanları selamladı.

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