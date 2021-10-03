Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 6. Yuntdağı Yağlı Güreşleri'ni izledi - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Manisa'daki Yunusemre Belediyesince düzenlenen 6. Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri'ni izledi.
Kentteki programı kapsamında organizasyonun düzenlendiği Yuntdağı Ortaköy Mesire Alanı'na gelen Çavuşoğlu, burada güreşseverleri ve pehlivanları selamladı.
Çavuşoğlu, başpehlivan çeyrek final müsabakalarını takip etti.
Tribündeki güreşseverlerle fotoğraf da çektiren Bakan Çavuşoğlu, çeyrek final müsabakalarının tamamlanmasının ardından alandan ayrıldı.
Kaynak: AA
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