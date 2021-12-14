Üye Girişi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bulgar mevkidaşını yeni görevi dolayısıyla tebrik etti - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bulgar mevkidaşını yeni görevi dolayısıyla tebrik etti

14.12.2021 19:20
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bulgar mevkidaşını yeni görevi dolayısıyla tebrik etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan'ın Dışişleri Bakanı Teodora Gençovska'yı yeni görevi dolayısıyla kutladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan'ın Dışişleri Bakanı Teodora Gençovska'yı yeni görevi dolayısıyla kutladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, mevkidaşı Gençovska ile telefonda görüştü.

Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı görevini getirilen Gençovska'yı tebrik etti.

Bulgaristan'da Başbakan Kiril Petkov'un kurduğu 4'lü koalisyon hükümeti dün parlamentoda güvenoyu almıştı. Gençovska, parlamentoda yemin ederek göreve başlamıştı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bulgar mevkidaşını yeni görevi dolayısıyla tebrik etti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Meteoroloji 'i 9 şehir için sarı kodlu uyarı verdi 19:09 Meteoroloji 'i 9 şehir için sarı kodlu uyarı verdi
Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar 18:21 Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! 16:20 Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi Bakan Nebati'ye AK Partili Şamil Tayyar'dan uyarı geldi: Kumar gibi anlatıp vatandaşı korkutma 15:00 Bakan Nebati'ye AK Partili Şamil Tayyar'dan uyarı geldi: Kumar gibi anlatıp vatandaşı korkutma CHP'li Burak Erbay, yanında getirdiği bir kasa portakalı Genel Kurul'un ortasına döktü 14:33 CHP'li Burak Erbay, yanında getirdiği bir kasa portakalı Genel Kurul'un ortasına döktü Zamlara rağmen müptelaları hamsi ile sarıkanattan vazgeçemiyor 14:17 Zamlara rağmen müptelaları hamsi ile sarıkanattan vazgeçemiyor Sema Aydemir, Survivor All Star afişindeki fotoğrafına tepki gösterdi: Maymun gibiyim 14:15 Sema Aydemir, Survivor All Star afişindeki fotoğrafına tepki gösterdi: Maymun gibiyim Artık ne yaparsa yapsın yaranamaz! Vitor Pereira dönemi bitiyor 14:09 Artık ne yaparsa yapsın yaranamaz! Vitor Pereira dönemi bitiyor

Son Dakika Haberleri
19:21 Kılıçdaroğlu'na Karamollaoğlu'ndan övgü dolu sözler: Tam bir babayiğit
19:09 Meteoroloji 'i 9 şehir için sarı kodlu uyarı verdi
19:04 Çılgına dönen Mesut Özil arkadaşlarına patladı
18:44 İzmir'deki operasyonda kesik insan başları ele geçirildi
18:21 Restoranda dehşet saçan şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı: Silahın patlayacağını bilmiyordum
18:20 Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar
18:19 Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor
18:12 Zirvedeki isim değişti! Şampiyonluk oranları güncellendi
17:49 Çok Güzel Hareketler 2 oyuncusu Arif Güloğlu kanseri yendi
17:26 Trabzonspor'da Nwakaeme, sakatlığı nedeniyle 1 ay sahalardan uzak kalacak
Kılıçdaroğlu'na Karamollaoğlu'ndan övgü dolu sözler: Tam bir babayiğit Kılıçdaroğlu'na Karamollaoğlu'ndan övgü dolu sözler: Tam bir babayiğit         
19:21
Çılgına dönen Mesut Özil arkadaşlarına patladı Çılgına dönen Mesut Özil arkadaşlarına patladı         
19:05
Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor         
18:19
Ronaldo'nun takımı Manchester United tesisleri kapattı! Maç başka güne kaldı Ronaldo'nun takımı Manchester United tesisleri kapattı! Maç başka güne kaldı         
15:53
Suratına asit atan erkekle evlenen Berfin'in babası canlı yayına: Hepimize ihanet etti Suratına asit atan erkekle evlenen Berfin'in babası canlı yayına: Hepimize ihanet etti         
14:56
550 milyon liralık büyük yatırım! Yeni Tokat Havalimanı'nın açılışı için sayılı gün kaldı 550 milyon liralık büyük yatırım! Yeni Tokat Havalimanı'nın açılışı için sayılı gün kaldı         
14:18
Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sapık, kendisini "iktidarsızım" diye savundu Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sapık, kendisini "iktidarsızım" diye savundu         
14:16
Muslera'dan kötü haber var! En az 10 hafta yok, kaleci transferi artık elzem Muslera'dan kötü haber var! En az 10 hafta yok, kaleci transferi artık elzem         
14:14
CHP'li Neslihanoğlu'nu "28 Şubat'ta kaç yaşındaydın?" sorusuna Akyurt Belediye Başkanı cevap verdi CHP'li Neslihanoğlu'nu "28 Şubat'ta kaç yaşındaydın?" sorusuna Akyurt Belediye Başkanı cevap verdi         
13:00
Dünyanın gündemine oturdu! Brezilya'da iki hükümet yetkilisinin kavgası ringe taşındı Dünyanın gündemine oturdu! Brezilya'da iki hükümet yetkilisinin kavgası ringe taşındı         
11:27
Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu! Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu!         
10:26
Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz         
10:25
At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar         
10:02
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak         
10:01
"Kanlı Mackenzie" olarak bilinen zalimin cesedini görenler şaşırdı kaldı! 300 yıl önce ölmüştü! "Kanlı Mackenzie" olarak bilinen zalimin cesedini görenler şaşırdı kaldı! 300 yıl önce ölmüştü!         
10:00
Burcu Esmersoy'un gizemli sevgilisinin kimliği belli oldu Burcu Esmersoy'un gizemli sevgilisinin kimliği belli oldu         
09:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2021 19:26:13. #1.13#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bulgar mevkidaşını yeni görevi dolayısıyla tebrik etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement