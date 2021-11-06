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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sri Lanka Antalya Fahri Konsolosluğunun Alanya Ofisi'nin açılış töreninde konuştu: (1) - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sri Lanka Antalya Fahri Konsolosluğunun Alanya Ofisi'nin açılış töreninde konuştu: (1)

06.11.2021 15:46
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sri Lanka Antalya Fahri Konsolosluğunun Alanya Ofisi'nin açılış töreninde konuştu: (1)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, fahri konsolosluklarla ilgili bir toplantı yapacaklarını belirterek "En son 10 saygısız büyükelçinin de ülkemize yönelik bir ültimatom verme teşebbüsü oldu, hadlerini bildirdik, geri adım attırdık.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, fahri konsolosluklarla ilgili bir toplantı yapacaklarını belirterek "En son 10 saygısız büyükelçinin de ülkemize yönelik bir ültimatom verme teşebbüsü oldu, hadlerini bildirdik, geri adım attırdık. O yüzden gerek kariyer diplomatları gerekse fahri konsoloslar bu yükümlülükleri çok iyi bilmesi gerekiyor." dedi.

Çavuşoğlu, Sri Lanka Antalya Fahri Konsolosluğunun Alanya Ofisi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Alanya'da önemli programlara katıldıklarını söyledi. Fahri konsoloslukların da önemine işaret eden Çavuşoğlu, "Fahri konsolosluklar sadece bir araca diplomatik plaka takmaktan ibaret değildir, sorumlulukları, yükümlülükleri vardır. Hem temsil ettiği ülkeye karşı hem de ülkemize sorumlulukları vardır. O nedenle fahri konsolosluklardan önümüzdeki süreçte bizim de yurt dışında fahri konsoloslarımız var. Çok daha etkin faydalanacağız. Fahri konsoloslarla ilgili hem Türkiye'de hem yurt dışında önümüzdeki süreçte bir toplantı yapacağız. O ülkelerin büyükelçilerini de çağıracağız. Yurt dışında da bölge bölge bizim yurt dışındaki fahri konsoloslarımızı bir araya getireceğiz." diye konuştu.

Büyükelçi ve konsolosların özellikle ekonomik ilişkilerin güçlenmesinde çok önemli rolleri olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, fahri konsolosların ülkesine, temsil ettiği ülkeye ve ülkemize karşı sorumluluğun ciddiyeti içinde faaliyetlerini sürdürmesi gerektiğini belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Yani ne yapacağını ve ne yapmayacağını çok iyi bilmesi gerekiyor, bunlara uyan oluyor, uymayan oluyor. En son bir fahri konsolos Beşiktaş'ımızın yurt dışında oynadığı bir maç öncesi kendi takımımızı rencide edecek açıklamalarda bulundu, son derece çirkin. Uyardığımız halde bu paylaşımını silmedi, biz de fahri konsolosluk işlemini durdurduk, iptal ettik. Yani ülkemize ve o ülkeye yakışmayacak davranışlardan da kaçınması gerekiyor. En son 10 saygısız büyükelçinin de ülkemize yönelik bir ültimatom verme teşebbüsü oldu, hadlerini bildirdik, geri adım attırdık. O yüzden gerek kariyer diplomatları gerekse fahri konsoloslar bu yükümlülükleri çok iyi bilmesi gerekiyor."

(Sürecek)

Mevlüt Çavuşoğlu, Sri Lanka, Antalya, Alanya, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sri Lanka Antalya Fahri Konsolosluğunun Alanya Ofisi'nin açılış töreninde konuştu: (1) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sri Lanka Antalya Fahri Konsolosluğunun Alanya Ofisi'nin açılış töreninde konuştu: (1) - Son Dakika
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