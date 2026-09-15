Dışişleri Bakanı Fidan, Bakü'de Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi. İkili görüşme, Fidan'ın Azerbaycan ziyareti kapsamında gerçekleşti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a geldi. Fidan, başkent Bakü'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.
Kaynak: İHA
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