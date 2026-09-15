Dışişleri Bakanı Fidan, Bakü\'de Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a geldi. Fidan, başkent Bakü'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.