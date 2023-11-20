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Dışişleri Bakanı Fidan: Filistin meselesinde adaletsizliklerin telafisi şart - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Fidan: Filistin meselesinde adaletsizliklerin telafisi şart

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin meselesinin çözümü için kökeninde yatan adaletsizliklerin telafi edilmesi gerektiğini belirtti. Gazze'deki yasa dışı kuşatma ve insanlık dışı saldırıların devam etmesinin utanç verici olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, batılı ülkelerin İsrail'e destek vermesinin ise daha da vahim olduğunu söyledi. Bu durumun başka krizlere yol açabileceğini ve öngörülemez ittifaklara neden olabileceğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Fidan: Filistin meselesinde adaletsizliklerin telafisi şart
20.11.2023 11:32

Dışişleri Bakanı Fidan: "Filistin meselesinin kökeninde yatan derin tarihi adaletsizlikler, hukuksuzluklar telafi edilmeden bölgedeki şiddet sarmalının kırılması mümkün değildir. Gazze'deki yasa dışı kuşatmanın, insanlık dışı saldırıların halen devam etmesi utanç vericidir. Daha da vahim olan ise İsrail üzerinde nüfuz sahibi batılı ülkelerin Gazze'deki vahşet karşısında sessizliğe bürünmeleri ve İsrail'e kayıtsız şartsız destek vermeleridir. Bu durum başka krizlerin kapısını da aralayabilecek, öngörülemez ittifaklara yol açacaktır." "Şimdiye kadar 11 uçak dolusu insani yardım malzemesini Gazze'ye ulaşmak üzere Mısır'a göndermiş bulunuyoruz. Sahra hastaneleri, tıbbi ekipman, ilaç ve diğer yardım malzemeleriyle dolu büyük bir gemimiz de Mısır'a ulaşmıştır." -- ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Fidan: Filistin meselesinde adaletsizliklerin telafisi şart - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Fidan: Filistin meselesinde adaletsizliklerin telafisi şart - Son Dakika
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