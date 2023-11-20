Dışişleri Bakanı Fidan: Filistin meselesinde adaletsizliklerin telafisi şart

Dışişleri Bakanı Fidan: "Filistin meselesinin kökeninde yatan derin tarihi adaletsizlikler, hukuksuzluklar telafi edilmeden bölgedeki şiddet sarmalının kırılması mümkün değildir. Gazze'deki yasa dışı kuşatmanın, insanlık dışı saldırıların halen devam etmesi utanç vericidir. Daha da vahim olan ise İsrail üzerinde nüfuz sahibi batılı ülkelerin Gazze'deki vahşet karşısında sessizliğe bürünmeleri ve İsrail'e kayıtsız şartsız destek vermeleridir. Bu durum başka krizlerin kapısını da aralayabilecek, öngörülemez ittifaklara yol açacaktır." "Şimdiye kadar 11 uçak dolusu insani yardım malzemesini Gazze'ye ulaşmak üzere Mısır'a göndermiş bulunuyoruz. Sahra hastaneleri, tıbbi ekipman, ilaç ve diğer yardım malzemeleriyle dolu büyük bir gemimiz de Mısır'a ulaşmıştır." -- ANKARA