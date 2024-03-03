Gazze'de ateşkes ne zaman? Bakan Fidan yanıtladı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Gazze'de ateşkes ne zaman? Bakan Fidan yanıtladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nda Gazze'deki durum ve beklenen ateşkes hakkında konuştu. Diplomasinin tüm imkanlarının kullanıldığını belirten Fidan, Ramazan'dan önce Gazze'de ateşkese ulaşılması için ciddi bir çaba olduğunu ifade etti.

03.03.2024 14:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Diplomasi Forumu'nun kapanışında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in aylardır Gazze'ye sürdürdüğü saldırıları hakkında "Ramazan'dan önce ateşkese ulaşılması konusunda çok ciddi arzu ve çaba var." açıklamasında bulundu.

"ÇİFTE STANDART İFŞA EDİLDİ"

Bakan Fidan, forumda Gazze'yle ilgili yapılan görüşmeleri hatırlatarak konuşmalarda küresel sistemin adaletsizliğine dikkat çekildiğini belirtti. Fidan, "Bazı uluslararası aktörlerin farklı meselelerdeki çifte standardı ve uluslararası hukuku hiçe sayan yaklaşımları forum esnasında panelistlerce adeta ifşa edildi.'' dedi.

''RAMAZAN'DAN ÖNCE ATEŞKES İÇİN CİDDİ BİR ÇABA VAR''

Fidan, gazetecilerin sorularını da yanıtlarken Gazze'de kalıcı ateşkesle ilgili şunları söyledi:

''Gazze'deki süren zulmün durdurulması neredeyse forumun merkezine oturdu. Diplomasinin bütün imkanlarını kullandık, yaptığımız görüşmelerde taraflar arasında devam eden ateşkese yönelik görüşmelerin devam ettiğini ifade edebilirim. Ramazan'dan önce ateşkese ulaşılması konusunda çok ciddi arzu ve çaba var. Artık uluslararası toplumun yerleşik uygulamalarını bir kenara bırakıp tek taraflı adım atılması gerektiğini dile getirenler var bunu destekliyoruz.''

BAKAN FİDAN ABD'YE GİDİYOR

Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın daveti üzerine stratejik mekanizma toplantısı yapmak üzere önümüzdeki hafta ABD'ye bir seyahat planlandığı bilgisini de paylaştı.

Gazze\'de ateşkes ne zaman? Bakan Fidan yanıtladı

Hakan Fidan, Filistin, Gazze, Diplomasi, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Gazze'de ateşkes ne zaman? Bakan Fidan yanıtladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Beşiktaş 1903: Ticaret yapanların umrun da olduğunu sanmıyorum!!! 12 4 Yanıtla

15:10 Kuyruğun başı var sonu yok Kırmızı ete 130 liralık indirimi duyan dükkana akın etti Kuyruğun başı var sonu yok! Kırmızı ete 130 liralık indirimi duyan dükkana akın etti
14:50 Meteoroloji’den art arda uyarılar Salı günü sağanak, perşembe günü kar geliyor Meteoroloji'den art arda uyarılar! Salı günü sağanak, perşembe günü kar geliyor
14:32 Gazze’de ateşkes ne zaman Bakan Fidan yanıtladı Gazze'de ateşkes ne zaman? Bakan Fidan yanıtladı
13:45 Motosikletle dünyayı gezen çifte Hindistan’da korkunç saldırı 7 sapık kadına tecavüz etti Motosikletle dünyayı gezen çifte Hindistan'da korkunç saldırı! 7 sapık kadına tecavüz etti
13:15 Metin Külünk: Geri Kabul Anlaşması iptal edilmeli, Türkiye Avrupa’nın göçmen parkı değildir Metin Külünk: Geri Kabul Anlaşması iptal edilmeli, Türkiye Avrupa'nın göçmen parkı değildir
15:10 4 gündür aranan çocuğun cansız bedeni derede bulundu 4 gündür aranan çocuğun cansız bedeni derede bulundu
14:22 Karamollaoğlu eleştirdiği hizmeti kullanınca kendini “Aptal değilim“ diye savundu Karamollaoğlu eleştirdiği hizmeti kullanınca kendini "Aptal değilim" diye savundu
13:04 Karabük’te istinat duvarından düşen genç kadın hayatını kaybetti Karabük'te istinat duvarından düşen genç kadın hayatını kaybetti
12:41 Ramazan öncesi kafalar karıştı İstanbul’da kırmızı et fiyatlarında 3 ayrı tarife uygulanıyor Ramazan öncesi kafalar karıştı! İstanbul'da kırmızı et fiyatlarında 3 ayrı tarife uygulanıyor
11:58 Hatay’la ilgili korkutan uyarı: Kesinlikle 7’den büyük deprem olur Hatay'la ilgili korkutan uyarı: Kesinlikle 7'den büyük deprem olur
11:55 Hamas: İsrail taleplerimizi kabul ederse 6 haftalık ateşkes 24 ila 48 saat içinde başlar Hamas: İsrail taleplerimizi kabul ederse 6 haftalık ateşkes 24 ila 48 saat içinde başlar
11:51 İETT otobüsünde “fazla yolcu aldın“ tartışması İETT otobüsünde "fazla yolcu aldın" tartışması
11:26 İnternetten 20 bin liralık tablet siparişi verdi, kargo paketinden taş çıktı İnternetten 20 bin liralık tablet siparişi verdi, kargo paketinden taş çıktı
11:05 Türkiye pazarında da yer alıyordu Ev eşyaları satan Christmas Tree Shops iflas bayrağını çekti Türkiye pazarında da yer alıyordu! Ev eşyaları satan Christmas Tree Shops iflas bayrağını çekti
10:36 Seçimde gözler Şanlıurfa’da olacak AK Parti, Yeniden Refah Partisi ve DEM Parti arasında kıyasıya bir yarış yaşanacak Seçimde gözler Şanlıurfa'da olacak! AK Parti, Yeniden Refah Partisi ve DEM Parti arasında kıyasıya bir yarış yaşanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2024 15:44:54. #1.11#
SON DAKİKA: Gazze'de ateşkes ne zaman? Bakan Fidan yanıtladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement