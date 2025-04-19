Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas heyetiyle görüştü - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas heyetiyle görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle görüştü. Görüşmede Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik çabalar ele alınırken, Bakan Fidan, İsrail'in işgali kalıcı hale getirmek üzere attığı adımların bölgesel barışı tehdit eden boyutlara ulaştığını, bunun asla kabul edilemeyeceğini vurguladı.

19.04.2025 22:09  Güncelleme: 22:39
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İsrail'in Gazze'de soykırımı devam ederken, vahşeti bitirmek için Türkiye'nin diplomatik çabaları sürüyor. Son olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Hamas üyeleriyle görüştü.

BAKAN FİDAN, HAMAS ÜYELERİNİ AĞIRLADI

Ankara'daki zirvede Hamas Şura MeclisiBaşkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleri yer aldı. Förüşmede, Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik çabalar ele alındı.

"İSRAİL FİLİSTİN HALKINI AÇLIĞA MAHKUM ETMEK İSTİYOR"

İsrail'in Gazze'ye insani yardım girmesini engelleyerek Filistin halkını açlığa mahkum etmek istediğine dikkat çekilirken, insani yardımın bölgeye ulaştırılması için uluslararası toplumun daha yoğun çaba göstermesi gerektiği kaydedildi. Görüşmede, Filistinlileri anayurtlarından atmaya dönük çabaların kabul edilemez olduğu kaydedildi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas heyetiyle görüştü

"İSRAİL'İN ADIMLARI BÖLGESEL BARIŞI TEHDİT EDEN BOYUTLARA ULAŞTI"

Batı Şeria'daki durum da Ankara'daki görüşmede ele alındı. Bakan Fidan, İsrail'in işgali kalıcı hale getirmek üzere attığı adımların bölgesel barışı tehdit eden boyutlara ulaştığının altını çizdi. Görüşmede ayrıca, Filistinli gruplar arası uzlaşı sağlama çabaları da ele alındı.

Filistinli gruplar arasında birlik sağlanmasının önemine değinen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin bu yöndeki çabalara her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas heyetiyle görüştü
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Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas heyetiyle görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Cemil Moroglu:
    hamas bir teror orgutudur. turkiye devleti teroristlerle nasıl görüşüyor. 2 7 Yanıtla
    yamacziya:
    karını yolla onunla görüşelim cemil motorlu senin kafan almaz bu işleri 3 1
    Enver Atabey:
    sk git köpek 0 0
    Gakko 23:
    NE KANSIZLAR VAR ÜLKESİ İÇİN SAVAŞAN ÖLÜR İSE ŞEHİT YARALANIRSA GAZİ OLUR SONUÇTA O ÜLKENİN KAHRAMANLAR IDIR 0 0
  • Kuzeyden Düşen Çığ:
    cemil moroglu senin gibi İsrail beslemelerine izahat vermez bu devlet 5 1 Yanıtla
  • Cengiz Başal:
    baba siz istediğiniz kadar kabul etmeyin yav ne olacakki kabul etmeme kınama ne olaki böleee… 1 2 Yanıtla
  • Gakko 23:
    inşallah. sözde destek yerine bi şekilde silah mühimmat gönüllü asker. kararı alınmıştır allah yardımcıları olsun 0 0 Yanıtla
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