Dışişleri Bakanı Fidan, KKTC Başbakanı Üstel ve Iraklı mevkidaşı Halbusi ile Ankara\'da görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Al-Halbusi ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Ankara'da bir araya geldi. Ayrıca Bakan Fidan, Ankara'da Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Al-Halbusi ile de görüştü.