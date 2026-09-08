Dışişleri Bakanı Fidan, KKTC Başbakanı Üstel ve Iraklı mevkidaşı Halbusi ile Ankara'da görüştü - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Fidan, KKTC Başbakanı Üstel ve Iraklı mevkidaşı Halbusi ile Ankara'da görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, KKTC Başbakanı Üstel ve Iraklı mevkidaşı Halbusi ile Ankara\'da görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Al-Halbusi ile ayrı ayrı bir araya geldi. Görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Al-Halbusi ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Ankara'da bir araya geldi. Ayrıca Bakan Fidan, Ankara'da Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Al-Halbusi ile de görüştü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Fidan, KKTC Başbakanı Üstel ve Iraklı mevkidaşı Halbusi ile Ankara'da görüştü - Son Dakika

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