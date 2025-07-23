Dışişleri Bakanı Fidan: "Nihai hedef elbette ki barışa gidecek yolu inşa edecek bir ateşkestir" - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Fidan: "Nihai hedef elbette ki barışa gidecek yolu inşa edecek bir ateşkestir"

23.07.2025 21:31
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ve Ukrayna arasındaki 3. tur barış görüşmelerine ilişkin, "Nihai hedef, elbette ki barışa gidecek yolu inşa edecek bir ateşkestir.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ve Ukrayna arasındaki 3. tur barış görüşmelerine ilişkin, "Nihai hedef, elbette ki barışa gidecek yolu inşa edecek bir ateşkestir. Ev sahibi olarak rolümüz iki tarafın da kendini güven içinde hissedeceği bir müzakere ortamı sağlamaktır" dedi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılan Rusya-Ukrayna arasındaki 3. tur barış müzakereleri, İstanbul Çırağan Sarayı'nda başladı. Barış görüşmeleri için Çırağan Sarayı'na gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıya ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Fidan, "Türkiye'nin ev sahipliğinde yürütülen doğrudan görüşmelerin 3. turu için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Amacımız bedeli bir hayli yüksek bu savaşı bir an önce sonlandırmaktır. Bu görüşmelerin gerçekleşmesi için irade ortaya koyan Sayın Putin ve Sayın Zelensky'e, savaşın sonlandırmasına yönelik süreci destekleyen Sayın Trump'a ve görüşmelere doğrudan veya dolaylı destek veren diğer tüm liderlere şükranlarımızı sunuyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, çatışmalarla dolu bölgemizde barış meşalesini yıllardır taşıyan bir liderdir. Türkiye kendisinin liderliğinde Rusya-Ukrayna barışının hayata geçmesi için yoğun çaba göstermektedir. İlk iki tur görüşmelerde önemli sonuçlar elde ettik. Bugüne kadar gerçekleştirilen esir değişimlerinin insani sonuçları bakımından uluslararası toplumca takdir edildiğini memnuniyetle görmekteyiz. İkinci tur görüşmelerde tarafların ateşkes ve barışa dair perspektifini yansıtan memorandumları teate etmelerini de önemli bir gelişme olarak görüyoruz. Aradan geçen sürede müzakere heyetleri teknik düzeyde temasları sürdürdüler. Bu üçüncü müzakere sürecinde temennimiz, tarafların teate ettikleri muhtıralar üzerinde öze dönük, sonuç odaklı istişareler gerçekleştirmeleridir. Nihai hedef, elbette ki barışa gidecek yolu inşa edecek bir ateşkestir. Ev sahibi olarak rolümüz iki tarafın da kendini güven içinde hissedeceği bir müzakere ortamı sağlamaktır. Kolaylaştırıcı olarak üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getirmeye devam edeceğiz. Değerli katılımcılar diplomasi bir süreçtir, ancak bu süreç her yeni adımda somut kazanımları arttırarak, olumlu ilerleme kaydedildiği taktirde anlam kazanır. Türkiye tarafların sağlayacakları mutabakata bağlı olarak sürecin ilerlemesi için üzerine düşen görevi yerine getirmeye her zaman hazırdır" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Fidan: 'Nihai hedef elbette ki barışa gidecek yolu inşa edecek bir ateşkestir' - Son Dakika

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