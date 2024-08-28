Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

28.08.2024 11:49
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DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, yarın Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Türkiye, 29 Ağustos'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na davet edildi. AB dışişleri bakanlarının güncel uluslararası konularda serbestçe görüş alışverişinde bulunmaları için gayriresmi bir ortam sağlanmasını amaçlayan toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil edecek.

AB'nin daveti, Türkiye ile ilişkilerin yeniden canlandırılmasına ilişkin çağrılara yönelik bir diyalog arayışı olarak değerlendiriliyor. Söz konusu toplantının, 15 Temmuz 2019 tarihli AB Dış İlişkiler Konseyi kararlarının önümüzdeki dönemde tadil edilmesine ve kurumsal diyalog kanallarının açılmasına da zemin hazırlaması öngörülüyor. Toplantıda, AB'ye üyelik sürecinin yanı sıra, yakın çevredeki gelişmeler, mevcut konjonktürün yarattığı yeni gerçeklikler ve uluslararası alanda yaşanan dönüşümler de ele alınacak. Toplantıda, Türkiye'nin Kıbrıs konusundaki net tutumu da AB tarafına bir kez daha izah edilecek.

VİZE KONUSU DA GÜNDEME GETİRİLECEK

Bakan Fidan, toplantı kapsamında Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı/Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Oliver Varhelyi ve AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanları ile Türkiye-AB ilişkilerini ele alacak ve Ukrayna, Orta Doğu, Güney Kafkasya ve Orta Asya başta olmak bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacak. Toplantıda, AB'nin, ilişkilerin sürdürülebilir ve öngörülebilir şekilde güçlendirilmesi için gerekli iradeyi ortaya koyması ve somut adımlar atması gerektiğine yönelik beklentiler iletilecek. Bu çerçevede, her iki tarafın da ekonomik yararına ve çıkarına hizmet eden Gümrük Birliği'nin ve ticari ilişkilerin günün ihtiyaçlarına uygun şekilde modernize edilmesinin de Türkiye'nin öncelikleri arasında yer aldığı vurgulanacak. Toplantıda ikili ilişkilerde öncelikli bir yere sahip olan vize konusu da gündeme getirilecek. Vize süreçlerinde yaşanan sorunların giderilmesinin AB ile Türkiye arasındaki ticari, kültürel, akademik ve insani bağların sürdürülmesi bakımından önemli olduğu belirtilecek. Dışişleri Bakanı Fidan'ın, Brüksel'de Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile de bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak - Son Dakika
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