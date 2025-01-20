Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Komisyonu Üyesi Hadja Lahbib\'i Kabul Etti

Politika

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Eşitlik, Hazırlık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib'i kabul etti.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Komisyonu Eşitlik, Hazırlık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib ile bakanlıkta baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.