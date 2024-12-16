Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Temsilcisi Kaja Kallas ile Görüştü

Politika

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye ve Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.