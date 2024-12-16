DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye ve Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.
Son Dakika › Politika › Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Temsilcisi Kaja Kallas ile Görüştü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?