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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefon görüşmesi yaptı - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefon görüşmesi yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsveç'in üyeliğiyle ilgili sürecin TBMM'nin uhdesinde devam ettiği ve F-16 satışıyla ilgili olarak ABD yönetimi ve Kongresi'nin taahhütlerini yerine getirmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, Gazze'deki son gelişmeler ve Kıbrıs konusu da ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefon görüşmesi yaptı
27.12.2023 - 17:42,
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, karşı tarafın talebi üzerine ABD Dışişleri Bakanı Blinken'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Bakan Fidan, TBMM Dışişleri Komisyonu'nun dün aldığı karara atıfla İsveç'in üyeliğiyle ilgili sürecin TBMM'nin uhdesinde devam ettiğini belirtti. Fidan, F-16 satışıyla ilgili olarak ise ABD yönetimi ve ABD Kongresi'nin müttefiklik ruhuna uygun biçimde hareket etmesi ve verilen taahhütlerin yerine getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Görüşmede Gazze'deki son gelişmeler de ele alındı. Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze'de bir an önce ateşkes ilan edilmesi ve kalıcı barış müzakerelerinin başlaması gerektiğini Blinken'e hatırlattı. Görüşmede ayrıca Kıbrıs konusu da gündeme geldi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefon görüşmesi yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefon görüşmesi yaptı - Son Dakika
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