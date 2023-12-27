Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefon görüşmesi yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, karşı tarafın talebi üzerine ABD Dışişleri Bakanı Blinken'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Bakan Fidan, TBMM Dışişleri Komisyonu'nun dün aldığı karara atıfla İsveç'in üyeliğiyle ilgili sürecin TBMM'nin uhdesinde devam ettiğini belirtti. Fidan, F-16 satışıyla ilgili olarak ise ABD yönetimi ve ABD Kongresi'nin müttefiklik ruhuna uygun biçimde hareket etmesi ve verilen taahhütlerin yerine getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Görüşmede Gazze'deki son gelişmeler de ele alındı. Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze'de bir an önce ateşkes ilan edilmesi ve kalıcı barış müzakerelerinin başlaması gerektiğini Blinken'e hatırlattı. Görüşmede ayrıca Kıbrıs konusu da gündeme geldi. - ANKARA