DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci ve Irak Savunma Bakanı Muhammed Said Rıza Al Abbasi ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ın başkenti Bağdat'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci ve Irak Savunma Bakanı Muhammed Said Rıza Al Abbasi ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelere dair Dışişleri Bakanlığı'ndan fotoğraf paylaşıldı.
Son Dakika › Politika › Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta Irak Heyeti ile Görüşmelerde Bulundu - Son Dakika
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