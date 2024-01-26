Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron ile İstanbul'da bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi verilmedi.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron'u İstinye'deki İstanbul Temsilciliğimizde ağırladı" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL