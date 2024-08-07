Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy ile görüştü - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze'deki son gelişmeler ve bölgede artan gerilim ele alındı.

07.08.2024 21:18
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DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy ile telefonda görüştü. Görüşmede, Gazze'deki son gelişmeler ve bölgede artan gerilim ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, görüşmeye dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze'deki son gelişmeler ve bölgede artan gerilim ele alındı. Sayın Bakanımız, İsrail'in ateşkese karşı çıkan taraf olduğunu hatırlatarak, çatışmaların bölgesel düzeye yayılma riskine dikkat çekti. İsrail'in saldırganlığının durdurulması gerektiğini kaydetti" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy ile görüştü - Son Dakika
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