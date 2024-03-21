Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de Nükleer Enerji Zirvesi'ne katılacak - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de Nükleer Enerji Zirvesi'ne katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel\'de Nükleer Enerji Zirvesi\'ne katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanyol mevkidaşıyla görüşmesinin ardından Belçika'ya gelerek Brüksel'de düzenlenecek olan 1. Nükleer Enerji Zirvesi'ne katılacak. Bakan Fidan'ın toplantı vesilesiyle diğer mevkidaşlarıyla da ikili temaslarda bulunması bekleniyor.

21.03.2024 01:17
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da İspanyol mevkidaşı José Manuel Albares Bueno'yu ağırlamasının ardından Belçika'ya geldi. Bakan Fidan'ın yerel saatle 21.55'te (Türkiye saatiyle 23.55'te) Belçika'nın başkenti Brüksel'e ulaştı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel'de uluslararası gelişmeler doğrultusunda enerji güvenliği ve nükleer enerjinin rolünün ele alınacağı 1. Nükleer Enerji Zirvesi'ne katılacak. Dışişleri Bakanı Fidan'ın toplantı vesilesiyle mevkidaşlarıyla ikili temaslarda da bulunması bekleniyor. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de Nükleer Enerji Zirvesi'ne katılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de Nükleer Enerji Zirvesi'ne katılacak - Son Dakika
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