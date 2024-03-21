Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel\'de Nükleer Enerji Zirvesi\'ne katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da İspanyol mevkidaşı José Manuel Albares Bueno'yu ağırlamasının ardından Belçika'ya geldi. Bakan Fidan'ın yerel saatle 21.55'te (Türkiye saatiyle 23.55'te) Belçika'nın başkenti Brüksel'e ulaştı.
Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel'de uluslararası gelişmeler doğrultusunda enerji güvenliği ve nükleer enerjinin rolünün ele alınacağı 1. Nükleer Enerji Zirvesi'ne katılacak. Dışişleri Bakanı Fidan'ın toplantı vesilesiyle mevkidaşlarıyla ikili temaslarda da bulunması bekleniyor. - BRÜKSEL
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hiçbir siyasi parti ile ittifak içerisinde olmadıklarını belirterek, 'CHP'nin adayı Zekai Sana'dır. Şöyle bir çaresizlik yok; efendim AK Parti kazanmasın, karşısındaki birine destek verelim. Eğer Zekai Sana dururken AK Parti kazanmasın diye karşısındaki esas AK Partili Enver Yılmaz'a oy veren CHP'li vallahi de partisine ihanet eder, billahi de partisine ihanet eder' dedi.
Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, enflasyondaki yükseliş ve fiyatlardaki artışın devam etmesi halinde asgari ücret tartışmalarının hızlanacağını belirtti. Arslan, Temmuz ayında şartlara göre konunun görüşülmesi gerektiğini ifade etti.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin anketlerde çıkan yüzde 6-7'lik sonuçlarını 3'e katlayıp yüzde 20 oy alacağını iddia ederek, 'Ahlaklı belediyecilikle, 94 ruhunu yeniden hayata geçireceğiz' dedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin anketlerde çıkan yüzde 6-7'lik sonuçlarını 3'e katlayıp yüzde 20 oy alacağını iddia ederek, "Ahlaklı belediyecilikle, 94 ruhunu yeniden hayata geçireceğiz" dedi. Yerel seçim çalışmaları kapsamında Denizli'ye gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Acıpayam ilçesinde partisince düzenlenen iftar programına katıldı.
İBB Başkan Adayı Murat Kurum, KKTC Başbakanlığı tarafından düzenlenen I. Kentler ve Kültürler Buluşması'nda Kıbrıs'ın milli davası olduğunu belirterek, Kıbrıs Türk'ünün yanında duracaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ise Kıbrıs halkının yanında olduklarını ve tüm imkanlarıyla desteklediklerini ifade etti.
Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Platformu tarafından Bulgaristan'ın Filibe kentinde düzenlenen iftar organizasyonuna Edirne Valisi Yunus Sezer, Filibe Bölge Müftüsü Taner Veli, Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü ve diğer davetliler katıldı. Programda yapılan konuşmalarda dostluk ve dayanışma vurgusu yapıldı.
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