Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel\'de Nükleer Enerji Zirvesi\'ne katılacak

Özgür Özel: 'Hiçbir partiyle anlaşmamız yoktur, başka partinin adayına oy vermek CHP'ye ihanettir'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hiçbir siyasi parti ile ittifak içerisinde olmadıklarını belirterek, 'CHP'nin adayı Zekai Sana'dır. Şöyle bir çaresizlik yok; efendim AK Parti kazanmasın, karşısındaki birine destek verelim. Eğer Zekai Sana dururken AK Parti kazanmasın diye karşısındaki esas AK Partili Enver Yılmaz'a oy veren CHP'li vallahi de partisine ihanet eder, billahi de partisine ihanet eder' dedi.