Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan Dışişleri Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Belçika'nın başkenti Brüksel'de ikili temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel nen ile bir araya geldi. - BRÜKSEL
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Muş Valiliği, güvenlik gerekçesiyle toplantı, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşlerinin 3 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Valilik açıklamasında, terör örgütlerine karşı yapılan operasyonların devam ettiği ve bu etkinliklerin provoke edilerek şiddet hareketlerine dönüşebileceği belirtildi. Yasaklama kararıyla kamu düzeni ve insanların can ve mal güvenliğinin tehlikeye düşürülmesinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.
İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve aynı zaman yerel seçimlerde İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Buğra Kavuncu ile İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak, partideki görevinden istifa etti.
Bağlar Mahallesi'nde toplanan yüzleri maskeli terör örgütü PKK/KCK yandaşları, yollara çöp konteynerleri devirerek ve lastik yakarak gösteri düzenledi. Polisin uyarılarına rağmen taş atarak saldıran gruba polis TOMA ve biber gazı ile müdahale etti. Olaylara karışanların tespiti için çalışmalar devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun, Fransız mevkidaşı Sebastien Lecornu'ya, Ukrayna'ya asker göndermeleri halinde bunun Fransa için sorun yaratacağı uyarısında bulunduğu bildirildi. Şoygu ayrıca, Moskova'daki terör saldırısında Ukrayna'nın izine dair bilgiler olduğunu ve soruşturmanın tamamlanacağını vurguladı.
Saray İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, CHP Saray İlçe Başkanlığının, kesin olmayan sonuçlara göre DEM Parti'den belediye başkanı seçilen Davut Acar'ın 'mazbatasının iptal edilmesine' ilişkin talebinin, 'kesinleşmiş bir mahkumiyet hükmü bulunmadığından' reddine karar verdi.
Van'da yerel seçimi kazanan DEM Partili Abdullah Zeydan'a YSK tarafından mazbata verileceğinin duyurulması sonrası, kentteki protesto gösterileri, sevinç kutlamalarına dönüştü. DEM Partili bazı vatandaşlar, 2 gündür protestoların sürdüğü kentte, sokakları temizlemeye başladı. YSK, DEM Parti'nin itirazını kabul ederek mazbatanın Abdullah Zeydan'a verilmesine karar verdi. Kararın ardından kentteki protesto gösterileri sevinç kutlamalarına dönüştü.
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