Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan Dışişleri Bakanı ile görüştü

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Belçika'nın başkenti Brüksel'de ikili temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel nen ile bir araya geldi. - BRÜKSEL