Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'da gerçekleşen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği'nin Gazze konusunda oluşturduğu Temas Grubu toplantısı vesilesiyle Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Gazze ve Batı Şeria'daki son durum ele alındı ve Filistin devletinin daha fazla ülke tarafından tanınması yönündeki çabalar değerlendirildi.

28.04.2024 20:29
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği'nin Gazze konusunda oluşturduğu Temas Grubu toplantısı vesilesiyle Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Diplomatik kaynaklar, görüşmede Gazze ve Batı Şeria'daki son durumun ele alındığını ve Filistin devletinin daha fazla ülke tarafından tanınması yönündeki çabaların değerlendirildiğini aktardı. - RİYAD

Kaynak: İHA

Suudi Arabistan, Filistin, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi - Son Dakika
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