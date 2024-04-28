Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği'nin Gazze konusunda oluşturduğu Temas Grubu toplantısı vesilesiyle Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Diplomatik kaynaklar, görüşmede Gazze ve Batı Şeria'daki son durumun ele alındığını ve Filistin devletinin daha fazla ülke tarafından tanınması yönündeki çabaların değerlendirildiğini aktardı. - RİYAD