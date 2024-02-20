Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilya'da gerçekleştirilecek G20 Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bakanı Fidan'ın, G20 Brezilya Dönem Başkanlığı çerçevesinde 21-22 Şubat tarihlerinde Rio de Janeiro'da gerçekleştirilecek G20 Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacağı belirtildi. Toplantıda, uluslararası sorunların çözümünde G20'nin rolü ile küresel yönetişim reformu konularında görüş alışverişinde bulunulacak.

Bakan Fidan'ın katılacağı oturumlarda ve yapacağı ikili görüşmelerde Gazze'de yaşanan vahşete ve insani felakete dikkat çekeceği belirtilen yazılı açıklamada, "BM Güvenlik Konseyi başta olmak üzere, küresel yönetişim kurumlarındaki reform ihtiyacını vurgulayacak ve bu platformların daha demokratik ve etkin hale getirilmesine dönük görüşlerimizi paylaşacaktır" ifadeleri yer aldı.

Ayrıca açıklamada, Bakan Fidan'ın toplantı vesilesiyle düzenlenecek MIKTA (Meksika, Endonezya, Kore Cumhuriyeti, Türkiye, Avustralya) 25. Dışişleri Bakanları Toplantısına iştirak edeceği de yer aldı. - ANKARA