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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Gazze'deki savaş sarmalı daha büyük bir girdaba dönüşebilir - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Gazze'deki savaş sarmalı daha büyük bir girdaba dönüşebilir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'deki savaşın daha büyük bir girdaba dönüşebileceğini belirterek, krizin iki devletli bir çözümle sonuçlanması gerektiğini vurguladı. Fidan, ayrıca Kızıldeniz, Irak ve Suriye'deki olayların savaşın yayılma riskini artırdığını ifade etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Gazze\'deki savaş sarmalı daha büyük bir girdaba dönüşebilir
16.01.2024 - 14:00,
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Kızıldeniz'de olanlar, Irak'ta olanlar, Suriye'de olanlar, bu türden saldırıların, pozisyon almaların, Gazze'de başlayan savaş sarmalının daha büyük bir girdaba dönüşeceğinin ön habercisi" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman ile bir araya geldi. İki bakan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Konuşmasında Gazze'de yaşanan savaşı hatırlatan Bakan Fidan, iki devletli bir çözümle sonuçlanması ve kalıcı barışın sağlanması gerektiğini vurguladı. Bakan Fidan, Gazze'deki olayların 101 gündür devam ettiğini belirterek, "Bu süre içerisinde 24 binden fazla Filistinli çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere maalesef katledildiler. Daha büyük dram ise uluslararası toplumun gözü önünde bunun yapılmış olmasıydı. Hatta uluslararası toplumun bazı önde gelen aktörlerinin buna fiilen destek vermesi daha büyük bir dram. Hatırlattığınız gibi bu sürecin başında 'buradan ya daha büyük bir savaş ya da büyük bir barış çıkar' demiştik. Belli ülkeler büyük bir savaş çıkarma hususunda tereddüt etmediler. Ama bizim ve bazı dostlarımızın yaptığı yoğun çalışmalarla bir barış dilinin oluşturulması için ciddi mesafeler katedildi" ifadelerini kullandı.

"Krizin iki devletli bir çözümle sonuçlanması fikri herkes tarafından kabul edilmiş durumda"

Çözüm yolları üretilmesi için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Fidan, "Özellikle bu krizin iki devletli bir çözümle sonuçlanmasının esas olduğu fikri neredeyse herkes tarafından kabul edilmiş durumda. Her iki millete, Filistinlilere ve İsraillilere eşit oranda güvenli ve eşit oranda egemenlik olmadan bunun çözülme şansının olmadığını, kalıcı barışın ve güvenliğin olmayacağını ilgili toplumlarda ve ortamlarda ifade ettik. Sadece İsrail'in güvenliğini ve pozisyonlarını önceleyen yaklaşımların, Filistinlilerin güvenliğini ve egemenliğini öteleyen yaklaşımların barış getirmeyeceğini, uzun vadede sürekli bir kriz alanında olacağımızı inkar eden hiç kimse yok" açıklamasında bulundu.

"Kızıldeniz'de olanlar, Irak'ta olanlar, Suriye'de olanlar, Gazze'de başlayan savaş sarmalının daha büyük bir girdaba dönüşeceğinin ön habercisi"

Savaşla ilgili ciddi risklerin olduğunu da açıklayan Bakan Fidan, "Gazze'deki katliam devam ederken bölgesel yaygınlaşma riskini de biz ifade etmiştik. Herkes bölgesel yaygınlaşmanın ilk önce Lübnan'dan başlayacağı beklentisi içerisindeyken, diğer yerlerde bu olaylar çıktı. Şu anda Kızıldeniz'de olanlar, Irak'ta olanlar, Suriye'de olanlar, bu türden saldırıların, pozisyon almaların, Gazze'de başlayan savaş sarmalının daha büyük bir girdaba dönüşeceğinin ön habercisi olduğunu görmek yanıltıcı olmasa gerek. Dolayısıyla biz hem barış konusundaki çalışmalarımıza son sürat devam edeceğiz hem de İsrail'in yaptığı katliamlardan uluslararası toplumlarda hem siyasi hem de adli olarak gerekli karşılığı bulmak için her türlü çalışmayı göstereceğiz" diye konuştu.

Hırvatistan Dışişleri Bakanı Grlic Radman ise, "Bizim için Türkiye (AB'ye) aday ülkedir ve AB'nin anahtar partneri olarak kalacaktır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Gazze'deki savaş sarmalı daha büyük bir girdaba dönüşebilir - Son Dakika


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