Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hırvatistan ve Japonya Dışişleri Bakanları ile görüşecek

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, yarın Ankara'da Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman ve Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko ile ayrı ayrı görüşecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman, yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. Radman, Bakan Fidan ile görüşecek. Görüşmelerde, Hırvatistan ile ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınacak. Bölge ve çevredeki güncel gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak. Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko da 2024 yılının Türkiye ve Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 100'üncü yıl dönümü kapsamında, yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. Bakan Fidan ile gerçekleşecek görüşmelerde ikili ilişkiler tüm boyutuyla ele alınacak. Ayrıca güncel uluslararası ve bölgesel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak.