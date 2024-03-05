Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İİT Toplantısı'ndan sonra Suudi Arabistan'dan ayrıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılmasının ardından yurda dönmek üzere Suudi Arabistan'dan ayrıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılmasının ardından yurda dönmek üzere Türkiye saatiyle 23.30'da Suudi Arabistan'ın Cidde kentinden ayrıldı.
Cidde'deki toplantıda, İsrail'in Filistin halkına karşı halen devam ettirdiği askeri saldırganlığa son verilmesi için neler yapılabileceği ele alındı. Fidan toplantı vesilesiyle Tunuslu ve İranlı mevkidaşlarıyla ikili görüşme de yaptı. - CİDDE
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Elazığ'da Filistin'e Destek Platformu tarafından düzenlenen 'Diriliş Buluşmaları' programı, Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programda, Filistin'e destek ve İslam'a olan desteğin vurgulandığı konuşmalar yapıldı. Programa, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin kesinleşen aday listelerini internet sitesinde yayımladı. İstanbul, 49 adayla en fazla adayın yarışacağı il olurken, diğer büyükşehirlerde de çeşitli siyasi parti ve bağımsız adaylar seçime katılacak.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fildişi Sahili'ndeki İslam İşbirliği Parlamenter Asamblesi (İSİPAB) 18'inci Konferansı dolayısıyla Gabon Geçiş Dönemi Ulusal Meclisi Başkanı Jean-François Ndongou ile bir araya geldi. Kurtulmuş, Türkiye'nin Afrika kıtasına büyük bir önem atfettiğini ve Afrika açılımı adını verdikleri dış politika atağını sürdürdüklerini ifade etti. Gabon ile ilişkileri geliştirme arzusunda olduklarını belirten Kurtulmuş, Gabon'un normalleşme sürecine destek olacaklarını ve demokrasiyi tesis etmek için çalışacaklarını söyledi.
Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile ABD'nin Libya Özel Temsilcisi Richard Norland, Birleşmiş Milletler'in (BM) ülkede seçimlerin yapılmasını engelleyen sorunların çözümüne yönelik çabalarının desteklenmesini ele aldı. Başbakan Dibeybe ve ABD Temsilcisi Norland, BM Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily'in seçimlerin yapılmasını engelleyen sorunlara çözüm geliştirme yönünde diyalog kurma çabalarına desteklerini teyit etti. Libya'da seçimlerin yapılmasına yönelik anlaşmazlıklar nedeniyle seçimler uzun süredir gerçekleştirilememekte.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam İşbirliği Parlamenter Asamblesi 18'inci Konferansı'na katılmak üzere geldiği Fildişi Sahili'nde temaslarına devam ediyor. Kurtulmuş, Abdijan şehrinde, Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı İbrahim Boughali ile görüştü.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam İşbirliği Parlamenter Asamblesi (İSİPAB) 18'inci Konferansı'na katılmak üzere Fildişi Sahili'ne gitti. Kurtulmuş, Abdijan şehrinde Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı İbrahim Boughali ile bir araya geldi.
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