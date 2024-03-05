Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İİT Toplantısı'ndan sonra Suudi Arabistan'dan ayrıldı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gabon Geçiş Dönemi Ulusal Meclisi Başkanı Jean-François Ndongou ile bir araya geldi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fildişi Sahili'ndeki İslam İşbirliği Parlamenter Asamblesi (İSİPAB) 18'inci Konferansı dolayısıyla Gabon Geçiş Dönemi Ulusal Meclisi Başkanı Jean-François Ndongou ile bir araya geldi. Kurtulmuş, Türkiye'nin Afrika kıtasına büyük bir önem atfettiğini ve Afrika açılımı adını verdikleri dış politika atağını sürdürdüklerini ifade etti. Gabon ile ilişkileri geliştirme arzusunda olduklarını belirten Kurtulmuş, Gabon'un normalleşme sürecine destek olacaklarını ve demokrasiyi tesis etmek için çalışacaklarını söyledi.