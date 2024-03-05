Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İİT Toplantısı'ndan sonra Suudi Arabistan'dan ayrıldı - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İİT Toplantısı'ndan sonra Suudi Arabistan'dan ayrıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katıldıktan sonra Türkiye'ye dönmek üzere Suudi Arabistan'dan ayrıldı. Cidde'deki toplantıda, İsrail'in Filistin halkına yönelik askeri saldırganlığa son verilmesi için neler yapılabileceği ele alındı.

05.03.2024 23:45  Güncelleme: 23:47
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılmasının ardından yurda dönmek üzere Suudi Arabistan'dan ayrıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılmasının ardından yurda dönmek üzere Türkiye saatiyle 23.30'da Suudi Arabistan'ın Cidde kentinden ayrıldı.

Cidde'deki toplantıda, İsrail'in Filistin halkına karşı halen devam ettirdiği askeri saldırganlığa son verilmesi için neler yapılabileceği ele alındı. Fidan toplantı vesilesiyle Tunuslu ve İranlı mevkidaşlarıyla ikili görüşme de yaptı. - CİDDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İİT Toplantısı'ndan sonra Suudi Arabistan'dan ayrıldı - Son Dakika

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