Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İİT Toplantısından Döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İİT Toplantısından Döndü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İİT Toplantısından Döndü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katıldıktan sonra Ankara'ya döndü. Toplantıda İsrail'in saldırganlığına karşı alınabilecek önlemler ele alındı ve uluslararası bir barış konferansı düzenlenmesi çağrısı yapıldı.

06.03.2024 08:18  Güncelleme: 08:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılmasının ardından yurda döndü. Fidan, gece saat 02.45'te Ankara'ya ulaştı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Fidan dün Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılmasının ardından yurda döndü. Fidan, gece saat 02.45'te Ankara'ya ulaştı. İslam İşbirliği Teşkilatının düzenlediği olağanüstü toplantıda İsrail'in saldırganlığı karşısında neler yapılabileceği ele alındı. Dışişleri Bakanı Fidan, İİT'nin Cidde'deki genel sekreterlik binasındaki olağanüstü toplantıda yaptığı konuşmada, " Gazze'nin etrafındaki abluka kırılmalı. Tek taraflı bir eylemle dahi olsa derhal harekete geçmemiz yönünde büyük bir beklenti var. İsrail'in insani yardımı savaşta bir silah olarak kullandığını hepimiz biliyoruz" demişti. İsrail'in Filistin halkına karşı halen devam ettirdiği askeri saldırganlığa son verilmesi için neler yapılabileceğinin görüşüldüğü toplantıda kabul edilen karar metninde, Türkiye'nin önerisi üzerine, Filistin-İsrail ihtilafının çözümünü teminen uluslararası bir barış konferansı düzenlenmesi çağrısına da yer verilmişti. Bakan Fidan, Cidde'de Tunuslu mevkidaşı Nebil Ammar ve İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile birer ikili görüşme de yapmıştı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Suudi Arabistan, İsrail, Ankara, Güvenlik, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İİT Toplantısından Döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Haiti'de şiddetin merkezindeki 'Barbekü' lakaplı çete lideri Jimmy Cherizier kimdir?
    04:00 Haiti'de şiddetin merkezindeki 'Barbekü' lakaplı çete lideri Jimmy Cherizier kimdir?

    Haiti'nin yakın tarihindeki en büyük katliamlardan sorumlu tutulan ve "Barbekü" adıyla bilinen Jimmy Cherizier, Karayip ülkesinin en korkulan çete liderlerinden biri haline geldi.

  • Haiti'de Havaalanı Saldırılarına Karşı Asker Konuşlandırıldı
    02:45 Haiti'de Havaalanı Saldırılarına Karşı Asker Konuşlandırıldı

    Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'teki havaalanı, silahlı çetelerin saldırılarına karşı askerler tarafından korunmaya başlandı. Çetelerin amacı, Başbakan Ariel Henry'nin dönüşünü engellemek. Ülkede çetelerden kaynaklanan şiddet olayları artış gösterdi. Başbakan Henry, ülkeye uluslararası bir polis gücü yerleştirilmesini öngören anlaşmayı imzalamak üzere Kenya'ya gitmişti. Çetelerin saldırıları sonucunda hapishanelerdeki mahkumlar kaçtı ve ülkede olağanüstü hal ilan edildi. Havaalanına yapılan saldırı girişimi engellendi. Çete lideri Cherezier, Başbakan Henry'nin istifasını istiyor ve çeteler başkentin kontrolünü ele geçirmiş durumda. Başbakan Henry, çetelerle mücadele için uluslararası güç gönderilmesini istiyor.


08:16 İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa kampüsünde yangın çıktı Ekipler olay yerine sevk edildi İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa kampüsünde yangın çıktı! Ekipler olay yerine sevk edildi
07:40 Dünya Meteoroloji Örgütü: Mart ve Mayıs ayları arasında El Nino etkisi olacak Dünya Meteoroloji Örgütü: Mart ve Mayıs ayları arasında El Nino etkisi olacak
00:49 TCMB, sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma adımları attı TCMB, sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma adımları attı
00:20 Yeniden Refah Partisi Düzce adayı Davut Güloğlu, seçim çalışması sırasında vatandaşla tartıştı Yeniden Refah Partisi Düzce adayı Davut Güloğlu, seçim çalışması sırasında vatandaşla tartıştı
22:41 Hizbullah, İsrail’e çok sayıda füzeyle saldırdı Hizbullah, İsrail'e çok sayıda füzeyle saldırdı
08:19 Kızıl Goncalar dizisine Yasak Elma’dan Melisa Doğu katıldı Kızıl Goncalar dizisine Yasak Elma'dan Melisa Doğu katıldı
03:00 217 kez Covid aşısı olan adam tıp dünyasını şaşırttı 217 kez Covid aşısı olan adam tıp dünyasını şaşırttı
23:47 YSK, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kesin aday listelerini yayımladı YSK, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kesin aday listelerini yayımladı
23:00 CHP lideri Özel, sorduğu soru sonrası reklama giden gazeteciye tepki gösterdi CHP lideri Özel, sorduğu soru sonrası reklama giden gazeteciye tepki gösterdi
22:29 Rusya ve Çin, Ay’da nükleer santral kuracak Rusya ve Çin, Ay'da nükleer santral kuracak
21:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu ve cinayet ortakları döktükleri her damla kanın hesabını verecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu ve cinayet ortakları döktükleri her damla kanın hesabını verecek
21:23 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı’nda konuştu: Gazze’nin etrafındaki abluka kırılmalı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı'nda konuştu: Gazze'nin etrafındaki abluka kırılmalı
20:07 Kaza yaparak 1 kişinin ölümüne neden 16 yaşındaki oğlunu Mısır’a kaçıran yazar Eylem Tok’tan ilk sözler Kaza yaparak 1 kişinin ölümüne neden 16 yaşındaki oğlunu Mısır'a kaçıran yazar Eylem Tok'tan ilk sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2024 08:35:04. #1.12#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İİT Toplantısından Döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement