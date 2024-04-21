Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, " Irak'ın iç karışıklarla, savaşla, çatışmayla anılmasını istemiyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gazetecilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın yapacağı Irak ziyaretine ilişkin sorusunu yanıtladı. Seyahatin Bağdat ve Erbil olmak üzere iki ayaklı gerçekleşeceğini söyleyen Fidan, "Bağdat'ta Cumhurbaşkanımız hükümet başkanı ile bir araya gelecek. Daha sonra anlaşmalar imzalanacak. Kendisi ayrıca Irak Cumhurbaşkanı ile de bir araya gelecek. Irak hükümetinin özellikle kalkınma ve siyasi istikrarla ilgili attığı adımları biz devlet olarak desteklemekteyiz. Irak uzun yıllardır çok sıkıntılı dönemlerden geçti. Siyasi istikrarın sağlanması çok güç oldu. Siyasi istikrar olmadığı zaman da özellikle halkın ihtiyacı olan temel hizmetlerin götürülmesi konusunda büyük problemler yaşandı. Irak büyük potansiyele sahip olmasına rağmen, temel hizmetlerin halka ulaştırılması konusunda büyük sıkıntı yaşamakta. Bu konuda mevcut hükümetin büyük bir farkındalık geliştirdiğini görüyoruz. Türkiye ilişkilerinde özellikle bu sıkıntıların giderilmesi için neler yapılabilir, daha iyi bir sağlık altyapısı nasıl hayata geçirilebilir, bu konuda elimizden gelen desteği verme konusunda kararlılığımız var. Uzun zamandır bakanlar, bürokratlar düzeyinde temaslar devam ediyordu. Bugün gelinen nokta itibariyle artık Cumhurbaşkanımızın Irak ziyareti ve orada bir stratejik çerçeve anlaşmasının imzalanması konusunda mutabık kalınmış durumda. Bu anlaşmayla özellikle birçok alanda aynı anda nasıl işbirliği yürütülebilir, bunun bir stratejik vizyonu ortaya konacak. Bu iki ülke ilişkilerinin geleceği açısından önemli bir yol haritası teşkil edecek. İlişkilerimizi kurumsallaştırarak ileriye götürmek, başarıyı bir tesadüf olmaktan çıkartmak ve daha sistemle haline getirmek arzusundayız" ifadelerini kullandı.

"Irak'ın savaşla, çatışmalarla anılmasını istemiyoruz"

Bölgede siyasi istikrara büyük önem verdiklerini vurgulayan Bakan Fidan, "Bölgemizin, özellikle Irak'ın iç karışıklarla, savaşla, çatışmayla anılmasını istemiyoruz. Onun için ekonomik kalkınmanın, siyasal istikrarın esas olmasını temenni ediyoruz. Bunun alt başlıkları arasında terörle mücadele de bulunmakta. Terörle mücadele konusunda çok yoğun temaslarımız var, işbirliği arayışlarımız var. Irak'taki mevcut siyasal dengeleri çok fazla rahatsız etmeden terörle mücadelede nasıl büyük adımlar atılabilir, Bağdat hükümeti ile yoğun görüşmeler içerisindeyiz. Irak Dışişleri Bakanı koordinasyonunda geçtiğimiz aylarda Milli Savunma Bakanlığı, İstihbarat ve güvenlik kurumlarından geniş bir heyet Türkiye'ye gelmişti. Biz de mukabele olarak beraberimizde Milli Savunma Bakanımız, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız, İçişleri Bakan yardımcımız olmak üzere Irak'ı ziyaret etmiştik. Bu ziyarette Cumhurbaşkanımızın Irak'a yapacağı ziyaretin stratejik çerçevesini uzun uzun tartışmıştık. Biz Irak Türkiye ilişkilerinin bölgemizde örnek teşkil edeceğine inanıyoruz. Özellikle Cumhurbaşkanımızın önem verdiği kalkınma yolu projesinin hayata geçmesi durumunda hem Irak hem de bölge halkları için örnek teşkil edeceğine inanıyoruz. Bölge çatışmalarla değil, kalkınma ile, teknoloji ile, refah ile, istikrar ile, kültür ile sanat ile gündeme gelmeli. Bunun için çabalarımızı arttırıyoruz. Cumhurbaşkanımızın ziyareti esnasında Gazze meselesi de ele alınacak. Bağdat hükümeti Gazze konusunda aynı hassasiyetlerimizi paylaşıyor. Bu konuda uluslararası sistemde hem sesimize destek veriyor, hem de oylamalarda bizimle beraber hareket ediyor" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretin ikinci ayağında Erbil'e gideceğini söyleyen Fidan, "Cumhurbaşkanımız Erbil ziyareti esnasında özellikle bölgesel yönetim yetkilileri ile bir araya gelerek kendilerine verdiğimiz destek, aramızdaki ilişkilerin arttırılması, Irak'ta iç barışın ve istikrarın sağlanmasında kendilerine düşen rollerin hatırlatılması noktasında vizyonlarını paylaşacaktır" şeklinde konuştu. - İSTANBUL