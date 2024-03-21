Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tajani ile Görüştü - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tajani ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tajani ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen 1. Nükleer Enerji Zirvesi marjında ikili görüşmelerini sürdürüyor. Bakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile yaptığı görüşmenin ardından İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile bir araya geldi. - BRÜKSEL

21.03.2024 17:25  Güncelleme: 17:28
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen 1. Nükleer Enerji Zirvesi marjında ikili görüşmelerini sürdürüyor. Bakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile yaptığı görüşmenin ardından İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile bir araya geldi. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tajani ile Görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tajani ile Görüştü - Son Dakika
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