Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tajani ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen 1. Nükleer Enerji Zirvesi marjında ikili görüşmelerini sürdürüyor. Bakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile yaptığı görüşmenin ardından İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile bir araya geldi. - BRÜKSEL
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DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, seçim çalışmaları kapsamında Kırşehir'de Şehit Aileleri Derneği, Ziraat Odası, Ticaret ve Sanayi Odası ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret etti. Uysal, tarım üretimi ve hayvancılık sorunlarına dikkat çekerek, Türk çiftçisini desteklemenin önemini vurguladı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aydın'ın Efeler, Köşk ve Nazilli ilçelerinde seçim çalışmaları yürüttü. Akşener, Efeler ilçesinde vatandaşları selamlayarak Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ı ziyaret etti. Köşk ilçesinde partisinin adayına destek isteyen Akşener, Nazilli'de ise esnaf ziyaretinde bulundu ve seçim çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sosyal medya üzerinden PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütlerinin propagandasını yaptığı tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı. Manisa İI Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, şahısların Turgutlu ilçesinde yakalandığı ve adli işlemlerin başlatıldığı belirtildi.
Bilecik'te yapılan Nevruz Bayramı kutlamalarında eğlenceli ve rekabetli anlar yaşandı. Programa birçok protokol üyesi, öğrenci ve vatandaş katıldı. Vali Aygöl, törende yumurtaların öğrenci ve kadınlara hediye edilmesini istedi. Ayrıca halat çekme yarışması da düzenlendi.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan Şampiyon Melekler İlkokul ve Ortaokulu'nun açılışına katıldı. Açılışta Tatar, depremzede vatandaşlara desteklerini göstermek amacıyla yapılan konteyner evlerin açılışını da gerçekleştirdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Efeler Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ile görüştü. Aydın'a gelen Akşener, Efeler ilçesinde otobüs turu attı ve hediye sepetleri aldı. Atay, Akşener'e plaket verirken, Akşener de Atay'a vazo hediye etti. Akşener, daha sonra Nazilli ve Söke ilçelerindeki programlara katılmak üzere ilçeden ayrıldı.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, ülkesinin Ukrayna'ya silah tedarik etmek yerine insani yardım üzerine odaklandığını belirterek, 'Ukrayna'ya NATO üyesi ülkeler tarafından asker gönderilmesi tehlikeli bir eylem olur' dedi. Vişegrad Dörtlüsü'nü oluşturan Polonya, Çekya, Slovakya ve Macaristan'ın Dışişleri Bakanları Çekya'nın başkenti Prag'da bir araya geldi. Dört bakanın görüşmesi sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, toplantıda Ukrayna'daki son durum, askeri yardımın attırılması ve Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldıklarını belirtti. Göç ve enerji konularındaki sorunların Vişegrad Grubu üyelerini birleştiren sorunlar olduğunu ifade eden Lipavsky, 'Ukrayna'ya yardım konusundaki tutumumuz değişmedi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı uluslararası hukukun ihlalidir, Ukrayna'nın tüm topraklarını geri alması gerektiği konusunda Vişegrad Dörtlüsü olarak hemfikiriz' dedi. Ülkesinin Ukrayna'ya silah tedarik etmediğini belirten Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ise, 'Macaristan'a göre NATO üyesi ülkeler aracılığıyla Ukrayna'ya asker gönderilmesi tehlikeli bir eylem olur' ifadelerini kullandı. Szijjarto, ülkesinin Ukrayna'ya insani yardım sağlamaya odaklandığını aktardı. Slovakya Dışişleri Bakanı Juraj Blanar, ülkesinin Ukrayna'da barışın ancak diplomatik yolla elde edilebileceği görüşünde olduğunu söyledi. Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski ise Slovakya Dışişleri Bakanı Blanar'ın sözlerine, 'Saldırının kurbanını müzakereye çağırmak uygunsuzdur, bu fiili olarak mağdura teslim olma çağrısı anlamına gelecektir' şeklinde yanıt verdi. Çekya'yı Ukrayna'ya mühimmat tedarik edilmesi inisiyatifinden dolayı tebrik eden Sikorski, söz konusu inisiyatife yalnızca mali değil, mühimmatın etkili şekilde cepheye ulaşması için lojistik açıdan da katkı sunabilecek olmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi. - PRAG
Almanya'nın başkenti Berlin'de, Uluslararası Irkçılıkla Mücadele Günü kapsamında düzenlenen gösteride yüzlerce kişi, 'Herkes için insan hakları' sloganıyla bir araya geldi. Kreuzberg semtinde toplanan göstericiler, Adalbert Caddesi'nde ele ele tutuşarak 'ırkçılığa karşı insan zinciri' oluşturdu. Göstericiler, dövizlerle ırkçılığa karşı mesajlarını iletti.
Diyarbakır'da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) tarafından düzenlenen Nevruz etkinliğinde terör propagandası yapan ve polise taş atan gruba emniyet ekipleri müdahale ederken, 166 kişi gözaltına alındı. Etkinliğe katılanlar aramaları yapıldıktan sonra alana alındı. Bazı kişilerin bölücü terör örgütü lehine slogan atması ve polise taş atması üzerine polis biber gazıyla müdahale etti ve terör örgütü lehine slogan attığı belirlenen 166 kişi gözaltına alındı.
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