Hakan Fidan: Cezasızlık Barışa Engel - Son Dakika
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Politika

Hakan Fidan: Cezasızlık Barışa Engel

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Portekiz'de düzenlenen Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Bakanlar Toplantısı'nda, insanlığa karşı işlenen suçların cezasız kalmaması gerektiğini vurguladı. Orta Doğu'daki çatışmalara ve soykırımlara dikkat çeken Fidan, Medeniyetler İttifakı'nın 20. yıl dönümünde daha görünür ve etkili olma çağrısında bulundu. Ayrıca, İttifak’ın mali yapısının güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

26.11.2024 20:20
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Portekiz'deki Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Bakanlar Toplantısı'nda katılımcılara yaptığı hitabında, "İnsanlığa karşı işlenen suçlar, cezasızlıkla ödüllendirilemez" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Portekiz'in Cascais kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı 10. Küresel Forumu çerçevesinde gerçekleştirilen Dostlar Grubu Bakanlar Toplantısı açılışında konuştu.

Bakan Fidan, gelecek yıl Medeniyetler İttifakı'nın 20. yıl dönümünün kutlanacağını ifade ederek, "Çeşitlilik ve karşılıklı saygıya dayalı güçlü bir topluluk oluşturduk. Yükselen güvensizlik, yanlış algılar ve nefret dalgasına karşı tek insanlığı savunduk. Son 20 yıldaki kararlılığımız uluslararası toplumda da yankı bularak destek gördü. İttifakın Birleşmiş Milletler sistemi içindeki görünürlüğü ve etkinliği güçlendi. Ayrıca Gelecek Paktı'nda yer alan 'kültürlerarası diyalog', 'arabuluculuk' ve 'aşırıcılık ve yabancı düşmanlığıyla mücadele' gibi çeşitli referanslar ittifakın misyonunun bileşenleridir. İttifakın ağının ve erişim alanlarının genişlemesi ve çeşitlenmesi özellikle dikkat çekicidir. 2021 yılında Cenevre ofisinin açılmasının ardından şimdi de İstanbul'da Arabuluculuk, Önleme ve Diyalog Bölgesel Ofisi'ni kurmak üzere çalışıyoruz" dedi.

Medeniyetler İttifakı'nın çok ayaklı projeler aracılığıyla her gün insanlara ulaştığını, barışçıl ve daha kapsayıcı bir dünya için sahada fark oluşturduğunu vurgulayan Fidan, "Birkaç ay önce başlatılan yeni eylem planı, özellikle son genel kurul kararı olan İslamofobi ile Mücadele Tedbirlerinin Uygulanması konusunda önemli görevler içermektedir. Kısa bir süre önce, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri'nin İslamofobi ile Mücadele Özel Temsilcisi olarak atanan Büyükelçi (Mehmet) Paçacı da dahil olmak üzere, ilgili bütün paydaşlarla bu konuda güçlü bir işbirliği görmeyi umuyoruz" dedi.

"Eğer adalet yerini bulmazsa, bu durum Orta Doğu'da barış şansını engelleyecek, kuşaklar arası kırılmalara yol açacaktır"

Orta Doğu'da devam eden soykırıma ilişkin endişelerini yineleyen Fidan, "İttifakı ya da teşvik etmeyi amaçladığı değerleri hafife alamayız. Özellikle de başta Orta Doğu olmak üzere süregelen savaşlar nedeniyle uluslararası sistemin son derece parçalanmış olduğu bu dönemde. Bu ittifakın vizyonu, her cephede artan saldırılara maruz kalmaktadır. Açılış oturumunda Orta Doğu'da devam eden soykırımla ilgili endişelerimizi dile getirmiştim. İzninizle bir kez daha yinelemek istiyorum. İnsanlığa karşı işlenen suçlar cezasızlıkla ödüllendirilemez. Eğer adalet yerini bulmazsa, bu durum Orta Doğu'da barış şansını engelleyecek, kuşaklar arası kırılmalara yol açacaktır. İşte bu nedenle, böylesine kritik bir dönemde ittifakın mesajlarının net bir şekilde duyulmasını sağlamak için her zamankinden daha yüksek bir sesle konuşması, hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle İttifakımız, daha güçlü, daha görünür ve diyalog ve anlayışın önündeki tüm sorunları işaret etmede daha etkili olmalıdır" dedi.

"İttifakın daha istikrarlı, daha sağlam bir mali yapıya ihtiyacı var"

Fidan, "Dostlar Grubu üyeleri olarak hepinizi vizyonumuzun çok taraflı ulusal platformlarda sahiplenilmesini güçlendirmeye teşvik ediyorum. Örneğin İttifakın bölgesel forumlarını yeniden canlandırmayı düşünebiliriz. Bu forumlar, geçmişte başarılı olmuş belirli bölgeleri yakından ilgilendiren konuların tartışılmasında ilerleme kaydetmemize vesile olmuştu. Ayrıca İttifakı yeterli mali kaynaklarla da desteklememiz gerekiyor. İttifakın daha istikrarlı, daha sağlam bir mali yapıya ihtiyacı var. Destek vermek, geleceğimize, barışa ve uyuma yapılan bir yatırım olacaktır. Bu anlayışla, Türkiye, İttifaka olan güçlü desteğini sürdürecektir ve sizlerden de aynı desteği bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

BM Medeniyetler İttifakı, İspanya eski Başbakanı Luis Rodriguez Zapatero ve başbakanlığı döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimiyle 2005'te başlatılmış ve BM Genel Sekreteri tarafından benimsenerek bir BM girişimi şeklini almıştı. - CASCAIS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Hakan Fidan: Cezasızlık Barışa Engel - Son Dakika

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