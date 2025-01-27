Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suudi Arabistan'ı Ziyaret Edecek

Politika

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, yarın Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, 28 Ocak 2025 tarihinde Suudi Arabistan'a bir ziyaret gerçekleştirecektir" denildi. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre; Bakan Fidan'ın Suudi Arabistan'daki görüşmelerinde, uluslararası toplumun Suriye'deki yeni yönetimle angajmanının artmasının önem taşıdığını, Suudi Arabistan'ın bu doğrultudaki yaklaşımının takdirle karşılandığını, Türkiye'nin, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması konusunda Suudi Arabistan'la iş birliğini önem verdiğini ve Gazze'de sağlanan ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için uluslararası toplumun İsrail üzerindeki baskısını artırması gerektiğini vurgulaması öngörülüyor.