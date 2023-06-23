Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın İstanbul'da yürüyüş yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, yoğun siyasi çalışmalarına kısa bir ara vererek İstanbul'da bir yürüyüş yaptı.
Fidan ve Kalın, Galataport sahil bandında kalabalık bir heyetle birlikte yürürlerken görüntülendi. Yabancı misafirlerin bulunduğu bir heyetinde eşlik ettiği ikiliyi Boğaz turunda görenler büyük şaşkınlık yaşadı.
Üst düzey güvenlik önlemlerinin alındığı yürüyüş esnasında ikili fotoğraf çekilmek isteyenleri kibarca geri çevirdi.
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