Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın İstanbul'da yürüyüş yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın İstanbul'da yürüyüş yaptı

23.06.2023 23:22

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Galataport sahil bandında kalabalık bir heyetle birlikte yürürken görüntülendi. Yabancı misafirlerin de bulunduğu bir heyetin eşlik ettiği ikili, fotoğraf çekilmek isteyenleri kibarca geri çevirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, yoğun siyasi çalışmalarına kısa bir ara vererek İstanbul'da bir yürüyüş yaptı.

GÖRENLER BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI

Fidan ve Kalın, Galataport sahil bandında kalabalık bir heyetle birlikte yürürlerken görüntülendi. Yabancı misafirlerin bulunduğu bir heyetinde eşlik ettiği ikiliyi Boğaz turunda görenler büyük şaşkınlık yaşadı.

FOTOĞRAF ÇEKİLMEK İSTEYENLERİ GERİ ÇEVİRDİLER

Üst düzey güvenlik önlemlerinin alındığı yürüyüş esnasında ikili fotoğraf çekilmek isteyenleri kibarca geri çevirdi.

YORUMLAR
500
Bakan Hakan Fidan'ın İngilizce konuşması sosyal medyada gündem oldu Bakan Hakan Fidan'ın İngilizce konuşması sosyal medyada gündem oldu

İbrahim Kalın, Hakan Fidan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın İstanbul'da yürüyüş yaptı - Son Dakika


Son Dakika
00:15 Rusya'da Wagner Savaşçıları Ayaklandı: Liderleri Rus Ordusuna Karşı Çağrı Yaptı
00:11 Rusya'da darbe alarmı! Zırhlı araçlar ve askerler devriye gezmeye başladı
00:07 Sokak köpekleri çöp karıştıran yavru ayıya saldırdı
00:06 Milan, Arda Güler için Fenerbahçe'ye izin yazısı yolladı
00:05 Sokak köpekleri ile ayı karşı karşıya! Sonuç herkesi şaşırtacak cinsten
00:02 Gemileri yaktılar! Milan, Arda Güler için Fenerbahçe'ye izin yazısı yolladı
23:36 Osasuna, UEFA tarafından Avrupa kupalarından men edildi
23:32 Soruşturma tamamlandı! Osasuna UEFA'dan men edildi
23:22 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın İstanbul'da yürüyüş yaptı
23:18 Hakan Fidan ve İbrahim Kalın birlikte Boğaz turuna çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2023 00:40:21. #1.11#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın İstanbul'da yürüyüş yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement