Çavuşoğlu, Özbekistanlı mevkidaşı Norov ile görüştü - Son Dakika
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Çavuşoğlu, Özbekistanlı mevkidaşı Norov ile görüştü

02.08.2022 09:31
Çavuşoğlu, Özbekistanlı mevkidaşı Norov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Vladimir Norov ile başkent Taşkent'te bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Vladimir Norov ile başkent Taşkent'te bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Özbekistan- Azerbaycan Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları üçlü Toplantısı'na katılmak için Özbekistan'a geldi. Çavuşoğlu, ülkenin başkenti Taşkent'te Özbekistan Dışişleri Bakanı Vladimir Norov ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Taşkent'teki günümüze, kapsamlı stratejik ortağımız Özbekistan'ın Dışişleri Bakanı Vladimir Norov'la ikili ilişkilerimizi ve bölgesel konuları ele alarak başladık" dedi. - TAŞKENT

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet Taşkent'e geldi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet Taşkent'e geldi Bakan Çavuşoğlu, Özbekistan'a gidecek Bakan Çavuşoğlu, Özbekistan'a gidecek
Kaynak: İHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan, Azerbaycan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Çavuşoğlu, Özbekistanlı mevkidaşı Norov ile görüştü - Son Dakika

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