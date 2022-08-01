Bakan Çavuşoğlu: Ukrayna'dan ilk tahıl gemisi yola çıktı - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu: Ukrayna'dan ilk tahıl gemisi yola çıktı

01.08.2022 11:02

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden güvenli sevkiyatı kapsamında ilk geminin yola çıktığını duyurdu.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden güvenli sevkiyatı kapsamında ilk geminin yola çıktığını duyurdu.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden güvenli sevkiyatı kapsamında ilk gemi Ukrayna'dan yola çıktı. Sürecin kesintisiz ve sorunsuz devam etmesini diliyoruz. Bu konuda üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Mutabakatın, ateşkes ve kalıcı barışa vesile olmasını temenni ediyoruz" dedi.


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Kaynak: DHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Karadeniz, Ukrayna, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu: Ukrayna'dan ilk tahıl gemisi yola çıktı - Son Dakika

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