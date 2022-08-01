Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden güvenli sevkiyatı kapsamında ilk gemi Ukrayna'dan yola çıktı. Sürecin kesintisiz ve sorunsuz devam etmesini diliyoruz. Bu konuda üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Mutabakatın, ateşkes ve kalıcı barışa vesile olmasını temenni ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Politika › Bakan Çavuşoğlu: Ukrayna'dan ilk tahıl gemisi yola çıktı - Son Dakika

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