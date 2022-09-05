Dışişleri Bakanlığından, Kabil'deki Rusya Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen terör saldırısına kınama - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığından, Kabil'deki Rusya Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen terör saldırısına kınama

05.09.2022 18:38
Dışişleri Bakanlığından, Kabil'deki Rusya Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'daki Rusya Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'daki Rusya Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, " Kabil'deki Rusya Federasyonu Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen intihar saldırısında, aralarında Büyükelçilik mensuplarının da bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Söz konusu terör saldırısını şiddetle kınıyor; Rusya Federasyonu'na ve Afgan halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Afganistan, Kabil, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığından, Kabil'deki Rusya Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen terör saldırısına kınama - Son Dakika

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