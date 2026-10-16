Dışişleri Bakanlığı, Ağaoğlu'nun Irak Devlet Bakanlığı'na atanmasını doğru adım saydı - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı, Ağaoğlu'nun Irak Devlet Bakanlığı'na atanmasını doğru adım saydı

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Dışişleri Bakanlığı, Irak'ta 15 Ekim'deki güven oylaması sonrası Irak Bakanlar Kurulu'na yapılan yeni atamaları memnuniyetle karşıladı. Bakanlık, Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağaoğlu'nun Devlet Bakanı atanmasının Türkmenlerin adil temsili için doğru adım olduğunu belirtti.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Irak Temsilciler Meclisi'nde gerçekleştirilen güven oylaması sonucunda Irak Bakanlar Kurulu'na yapılan yeni atamaları memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Irak Temsilciler Meclisi'nde 15 Ekim'de gerçekleştirilen güven oylaması sonucunda Irak Bakanlar Kurulu'na yapılan yeni atamaları memnuniyetle karşılıyor, Başbakan Sayın Ali Zeydi liderliğindeki Irak Hükümeti'ne başarı dileklerimizi yineliyoruz. Söz konusu gelişmenin, Kalkınma Yolu Projesi başta olmak üzere enerji, su, altyapı ve güvenlik alanlarındaki işbirliğimize hız kazandıracağına inanıyoruz. Yeni kabinede Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Sayın Mehmet Seman Ağaoğlu'nun Devlet Bakanı olarak atanmasını, siyasi istikrar, toplumsal uyum ve Türkmenlerin adil temsili bakımlarından doğru yönde atılmış bir adım olarak görüyoruz. Türkiye olarak, Irak'la işbirliğimizi her alanda daha da derinleştirme yönündeki irademizi bu vesileyle tekraren vurguluyoruz."

Kaynak: DHA
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