Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de Kalıcı Ateşkes Çalışmalarını Destekliyor

Politika

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, " Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanması amacıyla ABD, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda yürütülen çabaları takdir ediyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı tarafında yapılan yazılı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda yürütülen Gazze'de kalıcı ateşkes çalışmaların önemine değinilirken Filistinlilerin ateşkes konusunda gösterdiği yapıcı tutumun İsrail tarafından da sergilenmesi gerekmesi vurgulandı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanması amacıyla ABD, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda yürütülen çabaları takdir ediyoruz. Söz konusu ülkelerin liderleri tarafından bugün yapılan açıklamada yer alan hususların hayata geçirilmesini destekliyoruz. BM Güvenlik Konseyi'nin 2735 sayılı kararında yer alan üç aşamalı plan, barış için uygun bir zemin teşkil etmektedir. Filistinlilerin ateşkes konusunda gösterdiği yapıcı tutumun İsrail tarafından da sergilenmesi gerekmektedir. Uluslararası toplum, Netanyahu Hükümeti üzerinde gerekli baskıyı kurmalıdır." - ANKARA