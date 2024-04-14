Dışişleri Bakanlığı, İran ve İsrail arasındaki tırmanışa son verilmesi çağrısı yapıyor

Politika

Dışişleri Bakanlığı, "İranlı yetkililere ve İsrail üzerinde etkisi olan Batılı ülkelere, tırmanmaya son verilmesi yönündeki mesajlarımızı açık biçimde aktarmaktayız" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı, İran ve İsrail arasından yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü savaşın yayılma ve tırmanma riski barındırdığına dair uyarıların da uzun süredir tüm muhataplara hatırlatıldığı belirtildi. İsrail'in, İran'ın Şam Büyükelçiliğine gerçekleştirdiği uluslararası hukuka aykırı saldırının, kaygıları haklı çıkardığı vurgulanan açıklamada, "İran'ın bu saldırıya yaptığı misilleme ve takip eden gelişmeler, olayların hızlı biçimde bölgesel bir savaşa dönüşebileceğini bir kez daha göstermiştir. Yaşanan hadise öncesinde İran ve ABD makamlarıyla görüşerek itidal çağrısında bulunmuştuk. Tarafların karşılıklı beklenti ve mesajları da ülkemiz üzerinden iletilmiş, tepkilerin orantılı olması yönünde gerekli girişimler yapılmıştır. Bugün de İranlı yetkililere ve İsrail üzerinde etkisi olan Batılı ülkelere, tırmanmaya son verilmesi yönündeki mesajlarımızı açık biçimde aktarmaktayız. Bölgemizin istikrarına kalıcı biçimde zarar verecek ve küresel düzeyde daha büyük çatışmalara neden olacak bir sürecin tetiklenmemesi için çabalarımızı sürdüreceğiz. Gelişmeler ilk dakikadan itibaren ilgili kurumlarımızla bilistişare, ülkemize yönelik güvenlik tehditleri bakımından da yakından takip edilmekte ve Sayın Cumhurbaşkanımız düzenli olarak bilgilendirilmektedir" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA