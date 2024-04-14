Dışişleri Bakanlığı, "İranlı yetkililere ve İsrail üzerinde etkisi olan Batılı ülkelere, tırmanmaya son verilmesi yönündeki mesajlarımızı açık biçimde aktarmaktayız" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanlığı, İran ve İsrail arasından yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü savaşın yayılma ve tırmanma riski barındırdığına dair uyarıların da uzun süredir tüm muhataplara hatırlatıldığı belirtildi. İsrail'in, İran'ın Şam Büyükelçiliğine gerçekleştirdiği uluslararası hukuka aykırı saldırının, kaygıları haklı çıkardığı vurgulanan açıklamada, "İran'ın bu saldırıya yaptığı misilleme ve takip eden gelişmeler, olayların hızlı biçimde bölgesel bir savaşa dönüşebileceğini bir kez daha göstermiştir. Yaşanan hadise öncesinde İran ve ABD makamlarıyla görüşerek itidal çağrısında bulunmuştuk. Tarafların karşılıklı beklenti ve mesajları da ülkemiz üzerinden iletilmiş, tepkilerin orantılı olması yönünde gerekli girişimler yapılmıştır. Bugün de İranlı yetkililere ve İsrail üzerinde etkisi olan Batılı ülkelere, tırmanmaya son verilmesi yönündeki mesajlarımızı açık biçimde aktarmaktayız. Bölgemizin istikrarına kalıcı biçimde zarar verecek ve küresel düzeyde daha büyük çatışmalara neden olacak bir sürecin tetiklenmemesi için çabalarımızı sürdüreceğiz. Gelişmeler ilk dakikadan itibaren ilgili kurumlarımızla bilistişare, ülkemize yönelik güvenlik tehditleri bakımından da yakından takip edilmekte ve Sayın Cumhurbaşkanımız düzenli olarak bilgilendirilmektedir" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Dışişleri Bakanlığı, İran ve İsrail arasındaki tırmanışa son verilmesi çağrısı yapıyor - Son Dakika
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram süresince 74 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen 'Mercek-17' operasyonları hakkında bilgi verdi. Operasyonlar sonucunda toplamda 707 silah ele geçirildi ve 869 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İstanbul, Adana, Gaziantep, Ankara ve İzmir gibi illerde de önemli miktarda silah ve şüpheli gözaltına alındı.
Kırıkkale'de AK Parti Balışeyh İlçe Başkanı Adem Irmak, seçimlerde oy verme tartışmasından çıkan kavgada muhtar adayı Ş.İ. tarafından tüfekle vuruldu. Irmak, hastaneye kaldırılırken şüpheli gözaltına alındı.
Donald Trump, 2016 seçimlerinden önce eski porno film yıldızı Stormy Daniels'a yaptığı ödemeyi örtbas etmekle suçlanıyor. Trump, suçlu bulunması halinde dört yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. Ancak hapis cezasından kurtulma ihtimali de bulunan Trump, bunun yerine para cezasına da çarptırılabilir. Trump, hakkındaki suçlamaları reddediyor ve suçsuz olduğunu savunuyor. Dava, Trump'ın eski avukatı Michael Cohen üzerinden ödeme etrafında şekilleniyor ve altı-sekiz hafta arasında sürmesi bekleniyor.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İtalya'da bir camide yaptığı konuşmada, Gazze'de yaşanan soykırımı durdurmak için dünyanın insan olduğunu hatırlaması gerektiğini söyledi. Erbaş, mazlumun inancına, ırkına veya dinine bakılmaması gerektiğini vurgulayarak, dünyadaki olumsuzlukların sadece Müslümanlara bırakılamayacağını belirtti. Ayrıca, insan hakları ve insancıl davranmanın temelini İslam'ın attığını ifade etti.
Orta Doğu'da gerilimi azaltmak için tüm ülkeleri sorumluluk almaya çağıran BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Daha fazla savaşı ne bölge, ne de dünya kaldırabilir" dedi.
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