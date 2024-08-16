Dışişleri Bakanlığı İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın iftira attığını açıkladı

Politika

Dışişleri Bakanlığı, "İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın, şehit İsmail Haniye'yi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sosyal medya paylaşımı, dezenformasyon amaçlı bir iftiradır" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi X hesabından yapılan paylaşımda, "İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın, şehit İsmail Haniye'yi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sosyal medya paylaşımı, dezenformasyon amaçlı bir iftiradır. Dikkatleri Gazze'de yaşanan soykırımdan uzaklaştırmayı amaçlayan bu yalanlar, Filistin halkına olan desteğimizi engelleyemeyecektir" denildi. - ANKARA