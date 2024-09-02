Dışişleri Bakanlığı'ndan Azerbaycan seçimleri açıklaması

Politika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Azerbaycan'da gerçekleştirilen Milli Meclis seçimlere ilişkin "Kardeş Azerbaycan'a hayırlı olmasını diliyoruz" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Dün gerçekleştirilen Milli Meclis seçimlerinin kardeş Azerbaycan'a hayırlı olmasını diliyoruz. Söz konusu parlamento seçimlerinin, işgalden kurtarılan topraklar dahil, Azerbaycan'ın tamamında gerçekleştirilmiş olması tarihi bir önem taşımaktadır. Azerbaycan halkının iradesini ortaya koyduğu seçimlerin, Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrarın tesisine katkı sağlayacağına inanıyoruz" ifadeleri kullanıldı.