Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Kınama
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Kınama

01.06.2026 16:36
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'daki işgalini kınadı ve uluslararası topluma harekete geçme çağrısı yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'daki işgalini genişletmesini kınadı. Açıklamada, İsrail'in Lübnan'da işgal ettiği bölgeleri yaşanmaz hale getirerek Lübnanlıları kalıcı göçe zorlamayı amaçladığı belirtilirken, uluslararası topluma somut adım atma çağrısı yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'daki işgalini genişletmesine ilişkin yazılı açıklama yayımlayarak, söz konusu adımı en güçlü şekilde kınadığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail'in Lübnan'daki işgalini genişletmesinin kabul edilemez olduğu vurgulanarak, Netanyahu hükümetinin Gazze'de uyguladığı politikaların benzerini Lübnan'da da hayata geçirmeyi hedeflediği ifade edildi. Açıklamada, "İsrail'in Lübnan'daki işgalini genişletmesini en güçlü biçimde kınıyoruz" denildi.

"Lübnanlıları kalıcı göçe zorlamayı amaçlıyor"

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, İsrail'in işgal ettiği bölgeleri yaşanmaz hale getirerek bölge halkını yerinden etmeyi amaçladığı belirtilerek, "Netanyahu hükümetinin, Gazze'de yaptığı gibi, Lübnan'da da işgal ettiği yerleri yaşanmaz hale getirerek Lübnanlıları kalıcı göçe zorlamayı amaçladığı görülmektedir" ifadelerine yer verildi.

"Barış ve istikrar arayışlarını hedef alıyor"

İsrail'in izlediği yayılmacı ve saldırgan politikaların bölgesel barış ve istikrar çabalarını baltaladığı vurgulanan açıklamada, "İsrail, izlediği yayılmacı ve saldırgan politikalarla, bölgedeki barış ve istikrar arayışlarını hedef almakta; insani durumu daha da ağırlaştırmaktadır" denildi. Bakanlık açıklamasında, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını ve işgalini sonlandırması için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiği belirtilerek, "İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını ve işgalini sonlandırması için, başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere, uluslararası toplumun gecikmeksizin somut adımlar atması gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

